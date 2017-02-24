В Европе - загадочная вспышка радиации

Владимир Матвеев

Американский военный самолет "атомный нюхач" направлен, предположительно, для измерения радиационных уровней в Европе после обнаружения загадочных вспышек радиации на европейском континенте.

"Самолет, известный как "атомный нюхач", направлен для измерения радиационных уровней в Европе после обнаружения загадочных вспышек радиации на континенте", пишет журналистка Кэти Форстер в Independent.

Как сообщает автор со ссылкой на представителя авиабазы Королевских ВВС Великобритании близ города Милденхолл, американский военный самолет WC-135 Constant Phoenix приземлился на базе британских ВВС в графстве Суррей.

"Загадочные вспышки радиоактивности были зафиксированы в Европе, и никто толком не знает почему", пишет Independent. Как сообщает издание, "йод-131, радиоактивный материал антропогенного происхождения, был обнаружен в небольших количествах на территории Европы.

По словам властей, его зафиксировали на севере Норвегии еще в начале января, но "с тех пор он постепенно распространялся на остальную часть Европы". Власти Норвегии заявили о факте обнаружения материала лишь в последние дни. "Возможно потому, что не ясно, откуда взялся этот материал, или как получилось, что он распространился", пишет издание.

Напомним, исследовательская лаборатория "Сванховд" зафиксировала в атмосфере появления радионуклидного изотопа Йод-131. Он вызывает мутации и гибель клеток, в которые проникает, а также окружающих тканей на глубину в нескольких миллиметров. Опасный для человека элемент засекли в Финляндии, затем во Франции, Германии, Испании, Польше, Чехии.

Наиболее высокие показатели уровня изотопа отмечены на территории Северной и Восточной Европы. Однако причину выброса в атмосферу изотопа йода-131, никто установить не смог.

"Меняющееся направление ветра не позволяет установить источник радиации — можно лишь сделать предположение, что утечка произошла где-то вблизи Восточной Европы", пишет Эндрю Гриффин в другой статье в Independent.

"В момент, когда были проведены измерения, погода была неблагоприятная. Поэтому мы не можем определить точное место. Судя по измерениям, проведенным в нескольких местах в Европе, можно предположить, что источник располагался где-то в Восточной Европе", — заявила Астрид Лиланд, руководитель отдела по подготовке к экстренным ситуациям при Норвежском управлении по защиты от радиации.

Западные СМИ рассматривают две основные версии повышения радиоактивного фона с выбросом указанного изотопа — нештатная ситуация на атомном реакторе и испытания ядерных боеголовок, о которых не было объявлено. Европейские атомные станции о ЧП у себя не сообщали. При этом, эксперты не исключают, что зараженное облако могло прийти из Украины.

Предполагается, что его причиной могла быть авария на одной из украинских АЭС, которые запущены на полную мощность из-за введенного правительством Украины чрезвычайного положения в энергетике.

Так, ранее сообщалось, что третий энергоблок Ровненской АЭС был остановлен из-за нарушения работы реактора. 19 января 2017 года в аварийном режиме был отключен третий энергоблок Южно-Украинской АЭС.

"Известно, что на украинских атомных энергостанциях существуют серьезные проблемы с централизованным управлением и исполнением норм и стандартов работы", пишет газета The Independent Barents Observer.

Напомним также, что уже в начале февраля на атомной электростанции "Фламанвиль" на северо-западе Франции произошел взрыв, сообщала тогда газета Ouest France со ссылкой на местную префектуру.

Подобно реакции в Украине, где заявляют, что "в Украине таких ЧП на атомных электростанциях не было", по данным префектуры, угрозы утечки радиоактивных веществ на французской электростанции также не было, поэтому режим чрезвычайной ситуации не вводился.

Показательно, что директор именно французского Института радиационной защиты и ядерной безопасности Жан-Кристоф Гарьель поспешил выдвинуть версию о том, что "радиоактивный изотоп мог образоваться в результате производства медицинских препаратов на заводах".

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Отметим, что прибывший в Европу самолет специально назначения WC-135, прозванный "нюхач", снабжен двумя устройствами по обеим сторонам фюзеляжа, которые собирают атмосферные газы и фильтруют их, чтобы выявить радиоактивно-зараженные частицы. Он способен обнаруживать и идентифицировать ядерные взрывы с воздуха, а также отслеживать уровень радиации после аварий.

Представитель ВВС США заявил в беседе с изданием Independent, что американский самолет находится в Европе "согласно запланированной посменной дислокации" и "противоречащая этому информация совершенно безосновательна". Однако, он не раскрыл журналистам подробностей.