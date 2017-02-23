В Киеве совершено вооруженное ограбление банка

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. В Голосеевском районе Киева произошло вооруженное ограбление банка, сумма ущерба устанавливается, сообщает пресс-служба столичной полиции.

Как уточняется, инцидент произошел на ул. Васильковской. Мужчина, угрожая оружием, забрал из кассы деньги, при этом никто из клиентов и персонала банка не пострадал.

ГУ НП Нацполиции в Киеве В помещении ограбленного банка

"Около 13:40 правоохранители получили сообщение, что неизвестный мужчина, угрожая предметом, похожим на пистолет, забрал из кассы банка деньги", — говорится в сообщении.

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По словам персонала финучреждения, в помещение вошел неизвестный мужчина, который пригрозил оружием, а затем забрал из кассы деньги. После совершенного злоумышленник скрылся, сумма ущерба устанавливается.

ГУ НП Нацполиции в Киеве В помещении ограбленного банка

Полицейские провели осмотр места происшествия, пообщались со свидетелями и разыскивают возможных очевидцев. Как отмечается, сейчас правоохранители принимают комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание злоумышленника.

Ранее сообщалось, что в Луцке правоохранители со стрельбой задержали вооруженных злоумышленников, пытавшихся ограбить банк.