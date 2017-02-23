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    Политика

    Рада не поддержала восстановление налоговой милиции

    (обновлено: )8111
    Народные депутаты в ходе утреннего заседания парламента приняли во втором чтении изменения в Налоговый кодекс Украины (относительно налогообложения наследства), отклонив скандальную правку.
    Верховная Рада Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Верховная Рада отклонила поправку №10 в закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно налогообложения наследства), приняв документ во втором чтении.

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    Таким образом, парламент не проголосовал правку, возвращающую полномочия налоговой милиции.

    Ранее данная правка спровоцировала скандал в стенах ВР. Так, спикер парламента Андрей Парубий перед рассмотрением законопроекта №0940 предоставил слово главе Комитета по вопросам налоговой и таможенной политике Нине Южаниной ("Блок Петра Порошенко"), однако группа народных депутатов, среди которых представители разных фракций, с криками "Ганьба!" заблокировали трибуну, заявив о нарушении Регламента парламента. Они утверждают, что в Раде пытаются "протащить" законопроект о восстановлении налоговой милиции. Южанина, в свою очередь, отметила, что речь идет лишь о технических правках, а не восстановлении ликвидированного органа.

    Также сообщалось, что у здания Рады митингуют предприниматели против возвращения налоговой милиции.

    Смотрите также: Акция под Радой против восстановления налоговой милиции

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