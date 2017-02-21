Жители Кривого Рога выясняли, как к ним возвращаются налоги

РИА Новости Украина

На новостном портале "Первый Криворожский" выходят публикации из рубрики "На что тратят деньги криворожан". В этих статьях рассказывается о том, как распоряжаются нашими налогами нанятые на работу менеджеры – чиновники.

Согласно данным социологических исследований проведенных международным исследовательским агентством IFAK Institut GmbH & Co, в Украине только 10% опрошенных граждан знают сумму налогов, которые они платят в казну государству.

В смутные времена средневековья, когда государствами правили монархи и феодалы, собирая дань с живущих на их территории людей, ни о каких ответных услугах за отданные в казну деньги речь не шла. Возможно, кроме защиты от набегов и то, как показывает история не всегда.

В XXI веке все изменилось. На смену монархии пришла демократия, феодализм и крепостное право канули в лету. Теперь, вместо дани под слоганами "свобода, равенство, братство" мы платим налоги.

Если раньше налоги, отданные в казну царя, расходовались по его усмотрению, то теперь, во времена демократии, все должно быть иначе. Налогоплательщик не только повинное лицо, но и тот, на благо кого должны работать уплаченные в казну государства деньги.

За уплату налогов все мы, единственный источник власти в стране (согласно 5 статье Конституции, — Авт.), имеем бесплатное образование, медицину, и как в феодальные времена, защиту наших прав и свобод в лице королевской дружины – полиции.

Раз в пять лет мы, те, кто платит, "заказываем музыку" – избираем человека, представляющего наши интересы и защищающего конституционные права всех и каждого. Не царя, не господина, не власть, а президента – представителя народа, наемного работника, получающего от нас заработную плату. С нее он, как и мы, должен платить налог, ведь ничем от нас не отличается.

Точно так же происходит и в Кривом Роге: на выборах мы сообща решаем, кто будет следить за рациональным расходованием наших налогов на максимальное обеспечение наших нужд и потребностей. Мы не выбираем власть, мы нанимаем на работу менеджеров. Те, кто выбирают себе власть, властителей – живут в другой Украине, не той, что прописана в Конституции.

Так все в теории должно работать, за это каждый из нас платит налоги. Те, кто наивно полагают, что не платят налогов, получая заработные платы в конвертах или другую "черную" прибыль, заблуждаются.

Сейчас объясним почему, но обо всем по порядку. Налогоплательщиков в Украине можно условно разделить на две категории: тех, кто работают и тех, кто дает работать другим. Налог на добавочную стоимость платят все.

Каждый официально трудоустроенный гражданин в нашей стране платит подоходный налог в бюджет государства. Это и есть те деньги, за которые мы получаем, ну или должны получать, бесплатную медицину и прочие гарантированные льготы.

Обязательный подоходный налог взымается с любых доходов украинцев и составляет ставку в 18% от заработанного.

Кроме граждан, получающих заработную плату, налог за каждого своего работника платит и работодатель, только в его случае это 22% за каждого из нас. К счастью, с 2016 года с зарплаты работника ничего не удерживается.

Также, украинцы платят 1,5% военного сбора, порядка 20% НДС (в зависимости от группы услуг и товаров — Ред.) и акцизные сборы на алкоголь, табак и горюче-смазочные материалы.

НДС – "налог на добавочную стоимость", применяется в Украине с 1992 года. В других странах его также называют налогом с продажи. Все мы платим его, покупая товары и услуги в магазинах. В зависимости от группы товаров он составляет порядка 20%.

Что касается акцизов на алкоголь и табак, они меняются регулярно, зачастую в сторону увеличения. По разным данным, ежегодно в Украине собирается около 5,2 миллиардов акцизных налогов. Примерно по 150 гривен акцизных сборов на алкоголь и табак ежегодно платит каждый житель страны.

Акцизы на топливо, которые изменились с 1 января 2017 года в сторону увеличения, платят не только автомобилисты. Они также включены в стоимость проезда в пассажирском транспорте, которым пользуется подавляющее число граждан. Таким образом, касается буквально каждого.

Зачем вводится акциз на топливо? В теории, деньги, полученные со сбора акциза должны расходоваться на строительство новых автодорог, ремонт текущих. Если кто-то вам говорит, что какой-то чиновник "делает дороги", то вы можете смело осознать, что все мы оплатили каждый сантиметр положенного в землю асфальта.

Навряд ли хоть в каком-то СМИ найдется информация о том, что какой либо чиновник, депутат или даже президент со своих личных денег построил дорогу. Или отремонтировал, скажем, автотрассу Николаев – Кривой Рог.

С тем, сколько мы платим – разобрались, время перейти к живым примерам. Начиная с 2017 года, минимальная заработная плата в Украине увеличилась до 3 200 гривен, что по курсу НБУ на день публикации составляет 117 долларов 52 цента.

Итак, с заработной платы 3 200 гривен мы платим подоходный налог 18% (576 гривен), военный сбор 1,5% (48 гривен) и на руки получаем 2 576 гривен. Наш работодатель за выполненную нами работу платит в бюджет 704 гривны в месяц.

В день зарплаты, с вычетом налогов, в нашем кошельке оказывается 2 576 гривен. Если предположить, что все продукты, медикаменты и услуги приобретаются нами в магазинах – государство с нашей "минималки" (в виде НДС) забирает еще около 20%. Это, примерно, 429 гривен.

Без учета акцизных сборов, с уплатой налогов, с минимальной заработной платы у работника остается около 2 147 гривен личных средств.

Таким образом, с честно заработанных денег каждый законопослушный гражданин вместе с акцизными сборами платит около 46% налогов в бюджет государства.

Кроме указанных выше налогов, есть и другие. К примеру, те, кто пользуется мобильным телефоном с каждой потраченной гривны на разговорах или за интернет платит 7,5% в пенсионный фонд.

Покупая автомобиль, в пенсионный фонд мы должны заплатить 3% его стоимости. Меняя валюту – 2% в пенсионный фонд.

У вас во владении есть земля? Вы платите налог и с нее. Покупаете или продаете недвижимость – 1% от суммы сделки отдаете в казну государства.

Это все, не считая массы государственных пошлин, которые мы платим, пользуясь благами государства в виде судов, нотариусов, БТИ, регистраций брака в ЗАГС и прочих.

Кроме того, в 2017 году появились налоги на дорогие автомобили и квартиры площадью более 60 квадратных метров.

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Таким образом, около половины получаемых нами доходов мы отдаем государству для того, чтобы иметь его ежедневную защиту, поддержку и помощь.

С этих денег, половины того, что мы зарабатываем, живут и получают 300% премии к окладу нанятые нами на работу менеджеры, которые за наши деньги покупают в коммунальных газетах (содержащихся за счет наших налогов - Ред.) рекламу, в которой хотят показать результаты своей работы. Выходит, что без рекламы простой обыватель может и не заметить успеха чиновников? Но, это тема другой публикации.

В завершении хочется отметить, что отдав половину заработанного, мы имеем полное моральное право требовать, чтобы за наши деньги нам оказывали качественные, своевременные и необходимые услуги.