Акция под Радой против восстановления налоговой милиции

Под стенами Верховной Радой в четверг около 40 активистов провели акцию протеста с требованием не принимать поправку в Налоговый кодекс, которая восстанавливает права налоговой милиции, сообщает издание LB.ua.

"Наши депутаты хотят принять поправки, чтобы узаконить старую налоговую милицию, а создание финансовой полиции отложить "на потом", то есть навсегда. Мы считаем, что это не выход, а наоборот – шаг назад", — сказал один из организаторов акции Марк Савчук.

Верховная Рада в конце прошлого года "по ошибке" ликвидировала налоговую милицию. Народный депутат Татьяна Острикова сообщила, что в законопроекте изменили номер пункта о налоговой полиции, а в переходных положениях, касающихся вступления в силу соответствующих норм, — номер изменить забыли.

Ранее советник главы Минфина Яна Бугримова заявляла, что Министерство финансов рассчитывало провести ликвидацию налоговой милиции и создать на ее месте службу финансовых расследований до конца 2016 года.