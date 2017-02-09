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09.02.201715:38
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    Фотоленты

    Акция под Радой против восстановления налоговой милиции

    (обновлено: )13
    Протест под Радой против возобновления работы налоговой милиции
    Протест под Радой против возобновления работы налоговой милиции
    Протест под Радой против возобновления работы налоговой милиции
    Протест под Радой против возобновления работы налоговой милиции
    Протест под Радой против возобновления работы налоговой милиции
    Протест под Радой против возобновления работы налоговой милиции
    Протест под Радой против возобновления работы налоговой милиции
    Протест под Радой против возобновления работы налоговой милиции
    Протест под Радой против возобновления работы налоговой милиции.
    УНИАН
    Протест под Радой против возобновления работы налоговой милиции
    Протест под Радой против возобновления работы налоговой милиции.
    УНИАН
    Протест под Радой против возобновления работы налоговой милиции
    Протест под Радой против возобновления работы налоговой милиции.
    УНИАН
    Протест под Радой против возобновления работы налоговой милиции
    Протест под Радой против возобновления работы налоговой милиции.
    УНИАН
    Протест под Радой против возобновления работы налоговой милиции
    Протест под Радой против возобновления работы налоговой милиции.
    УНИАН
    Протест под Радой против возобновления работы налоговой милиции
    Протест под Радой против возобновления работы налоговой милиции.
    УНИАН
    Протест под Радой против возобновления работы налоговой милиции
    Протест под Радой против возобновления работы налоговой милиции
    УНИАН

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    Протест под Радой против возобновления работы налоговой милиции.

    Под стенами Верховной Радой в четверг около 40 активистов провели акцию протеста с требованием не принимать поправку в Налоговый кодекс, которая восстанавливает права налоговой милиции, сообщает издание LB.ua.

    Нина Южанина
    Украинское фото
    Южанина о ликвидации налоговой милиции (укр.)

    "Наши депутаты хотят принять поправки, чтобы узаконить старую налоговую милицию, а создание финансовой полиции отложить "на потом", то есть навсегда. Мы считаем, что это не выход, а наоборот – шаг назад", — сказал один из организаторов акции Марк Савчук.

    Верховная Рада в конце прошлого года "по ошибке" ликвидировала налоговую милицию. Народный депутат Татьяна Острикова сообщила, что в законопроекте изменили номер пункта о налоговой полиции, а в переходных положениях, касающихся вступления в силу соответствующих норм, — номер изменить забыли.

    Ранее советник главы Минфина Яна Бугримова заявляла, что Министерство финансов рассчитывало провести ликвидацию налоговой милиции и создать на ее месте службу финансовых расследований до конца 2016 года.

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