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    Экономика

    Госказначейство подготовило новую систему уплаты налогов

    (обновлено: )7
    Глава Госказначейства Татьяна Слюз
    Пресс-служба Госказначейства Украины

    КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. Государственная казначейская служба планирует внедрить систему уплаты налогов и сборов через единый счет, с распределением платежей по отдельным счетам самостоятельно на базе отчетности налогоплательщика, сообщила глава ведомства Татьяна Слюз, передает УНИАН.

    "Еще один проект, который мы хотим внедрить, и некоторые нормы уже выписаны в Налоговом кодексе, – это уплата налогов на единый счет", — сказала она в пятницу.

    Слюз пояснила, что система будет функционировать по аналогии с автоматическим возмещением НДС, то есть налогоплательщикам будут автоматически открыты счета, и Госказначейство на основании их отчетности будет зачислять налоги в автоматическим режиме.

    По ее словам, это позволит сэкономить время налогоплательщиков и избежать штрафов налоговых органов за перечисление налогов не на тот счет.

    "Думаю, что с 1 января 2018 года это будет работать. Но не по всем налогам: НДС остается здесь, акциз — также, и для налога с доходов физических лиц это невозможно, плюс единый социальный взнос", — добавила Слюз.

    Глава Госказначейства также отметила, что необходимые изменения в Налоговый кодекс уже внесены и требуется только корректировка приказов Министерства финансов и Государственной фискальной службы Украины, а основная база уже построена на основании электронного реестра по НДС, при этом расходы на внедрение проекта незначительные, а эффект — очевидный.

    Напомним, Верховная Рада 21 декабря приняла закон с поправками налогового комитета, предполагающий ряд изменений в Налоговый кодекс, минимизирующий риск коррупции в органах Государственной фискальной службы и улучшающий инвестиционный климат в стране.

    Законом будет введен полноценный электронный кабинет плательщика налогов, что минимизирует контакт налогоплательщика и ГФС, внедрен единый реестр налоговых консультаций на сайте ГФС, введены налоговые каникулы для малого бизнеса, создан один публичный реестр возмещения НДС вместо существующих двух.

    Президент Петр Порошенко подписал закон 30 декабря.

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