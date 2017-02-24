Юрист и представитель прокуратуры о "похищении" Гончаренко

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

Вся Украина сегодня искала депутата Алексея Гончаренко. Впрочем, все закончилось хорошо — народный избранник уже в безопасности.

Утром 23 февраля в СМИ появилась информация, что заместитель председателя фракции Блок Петра Порошенко в Верховной Раде Алексей Гончаренко был похищен неизвестными.

Эту информацию подтвердили в СБУ и Генеральной прокуратуре.

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Позже прокурор Одесской области Олег Жученко на брифинге сообщил, что нардеп находится в безопасности и скоро будет давать показания.

Дело в отношении похищения народного депутата Алексея Гончаренко в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировала юрист, адвокат Анна Маляр.

(текст публикуется на языке оригинала)

У вас щодо почутого є своя думка?

— У мене, як і в звичайних громадян, була і посмішка, і різні реакції жартівливі, але як юрист я можу сказати, чому така реакція в суспільстві, адже насправді інформація була про викрадення людини, що є злочином за Кримінальним кодексом, і що тягне за собою покарання у вигляді до трьох років позбавлення волі. Але реакція така, що це ніби або жарт, або фейк, була пов’язана з недовірою до влади. Тобто все, що сьогодні робить влада або все, що відбувається з представниками влади, викликає, в першу чергу, думку, що це неправда, брехня або піар. Так само є недовіра до правоохоронних органів. Тому, коли вони розслідують щось на кшталт посягання на життя радника міністра МВС чи от нардепа, воно теж викликає сумніви чи навіть посмішки.

А якщо ми проаналізуємо останні інформприводи, пов’язані з самим депутатом Гончаренком, то ми з вами згадаємо затримання в Москві, ми згадаємо дивну творчість на уламках Берлінської стіни під посольством німецьким у Києві, і от тепер ми маємо ще третій інформпривід. Всі вони теж якоюсь мірою примушують нас думати, що тут щось інсценовано, тому що так багато з однією людиною не може відбуватись настільки яскравих подій. І що мене насторожило як юриста: якщо, справді, СБУ або прокуратура проводять розслідування, якщо є інформація, що готується замах на нардепа чи ще на якогось державного чи громадського діяча, то навіщо вони повідомляють про це настільки активно в ЗМІ.

Колеги Гончаренка розповіли, що спілкувалися вчора ввечері, в БПП вимагали створити спецштаб. Нардеп Ольга Червакова заявила, що за даними генпрокурора Юрія Луценка депутата викрала група сепаратистів. Навіщо підіймати стільки галасу?

— Ми з вами зараз і відповімо на це питання. Очевидно, це і була пряма мета цієї події.

Тобто весь галас, який спричинили повідомлення, що десь подівся депутат, навмисно це все було зроблено, щоб розбурхати суспільство?

— Я не можу так стверджувати, тому що я не свідок. Але все схоже саме на такий сценарій, тому що на професійну спецоперацію… тут нічого про неї не нагадує, так не проводяться спецоперації. Очевидно, тут прихована якась інша інформація або інша мета.

Яка саме? РИА Новости Украина Евгений Котенко Соколовская о "похищении" Гончаренко, заочном осуждении и налоговой полиции

— Ми вже з вами проаналізували останні інформприводи, пов’язані з Олексієм Гончаренком — вони завжди дуже яскраві, вони завжди пов’язані з широким розголосом у ЗМІ. Можливо, була така мета. А можливо, там справді був якийсь інцидент, і там у них якісь внутрішні між собою стосунки, хтось комусь щось доводив саме в такий спосіб, і вони звісно нам про це ніколи не розкажуть.

Як відбувалася спецоперація щодо запобігання викраденню нардепа, в ефірі "ГС" повідомила прес-секретар прокуратури Одеської області Інна Верба.

Розкажіть деталі операції?

— Поки що не можу прямо, конкретно деталі вам сказати. Можу сказати, що спочатку це була група, яка розповсюджувала матеріали по всій Одесі близько року. Це і книжки, і буклети по ворожнечі національній, расовій, і потім, в ході розслідування виявилась інформація, встановлено факти, що декілька цих осіб і організували викрадення громадського діяча. Також у них були такі цілі, щоб цього чоловіка, дякувати богу, не вбити, однак вони хотіли його покалічити, хотіли розбити його коліна, хотіли облити його кислотою, щоб потім ця людина в такому вигляді вже з’являлась в ЗМІ. В них була така жорстока ціль.

Тобто ці підозрювані писали про це в соцмережах?

— Це все теж вивчається. Було отримано оперативну інформацію, що вони зараз не підозрювані, скоро буде статус підозрюваних, поки що вони фігуранти, з ними слідчі дії проводяться. Також було, за оперативною інформацією отримано, що вони хотіли, так би мовити, його покалічити, тілесні ушкодження йому завдати.

Як довго розроблялась ця спецоперація?

— Близько року тривала саме діяльність цієї групи. Декілька місяців працювали над розслідуванням і над встановленням фактів.

Відомо, що замовником був нардеп Лиманської райради Кушнарьов. Що стало причиною?

— Це один із фігурантів цієї групи злочинної. Поки що є інформація, що це була помста у зв’язку з тим, що його родич загинув під час трагічних подій 2 травня 2014 року в Будинку профспілок в Одесі.

Ранее народный депутат Алексей Гончаренко в эфире "ГС" заявил, что его похищением преступники хотели вселить в людей страх и показать возможности антиукраинских сил.