Заказчик похищения Гончаренко будет лишен мандата

КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Депутат Лиманского райсовета Одесской области Александр Кушнарев будет лишен мандата после решения суда, заявил глава Лиманского райсовета Одесской области Геннадий Тефтул.

По словам Тефтула, сообщение о том, что заказчиком похищения Гончаренко был депутат райсовета Кушнарев, узнал из СМИ. Он был шокирован произошедшим и говорит, что ему ничего неизвестно о конфликте между чиновниками, сообщает "112 Украина".

"Сегодня открыто уголовное производство, после решения суда, я так понимаю, он будет лишен мандата", — сказал Тефтул и добавил, что Кушнарев является главой фракции "Оппозиционного блока" в райсовете.

Прокуратура Одесской области в четверг сообщила о похищении Гончаренко. Служба безопасности Украины подтвердила эту информацию. Правоохранители возбудили уголовное производство по статье "похищение человека или незаконное лишение свободы". Позже прокурор Одесской области заявил, что правоохранители предотвратили нападение на Гончаренко, он находится в безопасном месте. Сообщалось о задержании трех человек, планировавших нападение.

Гончаренко известен тем, что принимал активное участие в событиях в Одессе 2 мая, когда в результате поджога здания Дома профсоюзов погибли десятки активистов "антимайдана". Впоследствии он выкладывал в интернете фотографии убитых и сожженных людей в интернете.

В феврале Гончаренко в знак протеста против высказываний посла ФРГ в Украине Эрнста Райхеля о выборах в Донбассе написал слово "nein" ("нет") на фрагменте Берлинской стены, установленной на территории немецкого посольства в Киеве. Представитель МИД Германии Мартин Шефер выразил сожаление в связи с поступком депутата и назвал его "неподобающим".