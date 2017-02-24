А было ли похищение? Соцсети не унимаются, обсуждая Гончаренко

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Скандальный нардеп от БПП Алексей Гончаренко прославился еще больше благодаря истории с его похищением. В четверг, 23 февраля, прокуратура Одесской области сообщила о похищении нардепа, однако очень скоро там же успокоили: Гончаренко находится в безопасности. Сам нардеп потом заявил, что его похищение было инсценировано правоохранителями с целью предотвращения нападения на него. Заказчик и исполнители задержаны. По словам депутата, у них было изъято оружие и кислота, которую они планировали применить.

По словам прокурора Одесской области Олега Жученко, похищение нардепа Гончаренко не было постановкой, но нанесение тяжких телесных повреждений нардепу удалось предотвратить. Нардепа хотели облить кислотой. Заказчиком похищения был депутат Лиманского райсовета Одесской области Александр Кушнарев. Прокурор рассказал, что сын Кушнарева был среди погибших 2 мая 2014 года в Одессе. Позже "ДумскаяТВ" обнародовала добытую СБУ видеозапись разговора депутата Кушнарева с двумя другими людьми.

В украинском сегменте соцсетей уже вторые сутки не прекращается бурное обсуждение скандального депутатского похищения. Однако после вчерашних шутливых постов содержание комментариев заметно изменилось: "Неуемная радость в сетях по поводу похищения (или даже "похищения") Гончаренко и злобное негодование по поводу его "спасения" обескуражили". "Это не постановка" — говорят в прокуратуре. хотя по факту получается, что все заявления Луценко, СБУ, Грынива сотоварищи о похищении — это…. ну мягко скажем неправда. повышает доверие, не вопрос", — пишут украинцы и такое в сетях.

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook