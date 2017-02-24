Гончаренко: я занял $700 тыс у тестя, работавшего водителем в "Газпроме"

Народный депутат Алексей Гончаренко, едва не ставший жертвой похищения, заявил, что одолжил у своего тестя 700 тысяч долларов.

В 2010 году Гончаренко с супругой хотели приобрести дом, на который депутат, по его словам, сам заработал часть денег консультациями и консалтингом, а 700 тысяч долларов он одолжил у тестя. По словам замглавы президентской фракции БПП, его тесть работал водителем в "Газпроме", что и позволило заработать такую сумму.

"Заработать такие деньги консультациями невозможно. После того, как я все эти деньги отдал, у меня не было больше таких больших сумм – вы можете увидеть это в моих декларациях… Мой тесть работал в российском "Газпроме", ну как… советском. Он работал водителем", – сказал он.

Прокуратура Одесской области в четверг сообщила о похищении Гончаренко. Служба безопасности Украины подтвердила эту информацию. Правоохранители возбудили уголовное производство по статье "похищение человека или незаконное лишение свободы". Позже прокурор Одесской области заявил, что правоохранители предотвратили нападение на Гончаренко, он находится в безопасном месте. Сообщалось о задержании трех человек, планировавших нападение.

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