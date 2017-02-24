Мечтать не вредно. Гройсман об импортозамещении

Наталья Печорина, РИА Новости Украина

В эпоху глобализации нет ни одной страны, которая бы не зависела от импорта. Весь мир зависит от импорта из Китая — мировые дизайнеры и никому не известные марки, как правило, шьют там свои коллекции, Apple – выпускает все модели iРhone, а остальные закупают металлопродукцию в том или ином виде.

Только СССР был практически независим от импорта, потому что все недоступное советской науке помогала возместить советская разведка или, в крайнем случае — покупка лицензии на производство.

Поэтому, когда премьер-министр Украины Владимир Гройсман с гордостью говорит о выполнении программы по импортозамещению, рука тянется к задней панели компьютера, чтобы посмотреть место сборки, к аккумулятору мобильного телефона, или, на худой конец, найти на кухне что-нибудь из техники, сделанной в Украине. Увы.

Самолеты без импорта Украинское фото Виктор Суслов о цене импортозамещения в авиапроме Украины

Может, лучше обстоят дела в высокотехнологиченых отраслях? Года не прошло, как выяснилось, что ни один самолет не может взлететь в голубое украинское небо без комплектующих из страны, которая волею пропаганды назначена быть "агрессором" на восточном направлении.

Запреты на военно-техническое сотрудничество (а самолетостроение отнесено к этой области), которые последовательно издавались в 2014-2015 годах, привели к отсутствию российских комплектующих в украинских самолетах, и, как следствие — отсутствию самих самолетов украинской сборки.

Ранее представитель авиаконцерна "Антонов" Андрей Хаустов заявил, что прекращение сотрудничества с Россией привело к тому, что в 2016 году компания не выпустит ни одного самолета. Все очень просто: запас имеющихся деталей закончился еще в прошлом году, когда "Антонов" выпустил всего два самолета — Ан-148 и Ан-158. Он подтвердил, что "в 2016 году ни одной машины произведено не будет".

Однако, такая "мелочь" как запчасти не должна помешать украинскому авиастроению расширить горизонты. По словам главы правительства Украины, необходимо продолжить двигаться в направлении создания полного цикла производства в самолетостроении и оборонной промышленности. Об этом он заявил, открывая совещание по вопросам авиастроения на ПАО "ФЭД" в Харькове.

"Необходимо снять барьеры, перейти на высокотехнологичное производство, а главное — импортозамещение. Раньше мы были привязаны к России. Сейчас выбрали другие пути, мы можем импортировать из ЕС, но задача — обойтись без зависимости от импорта", — отметил премьер.

Обнадежит ли данное заявление завод "ФЭД", который значительную долю своей продукции — топливные насосы и прочие агрегаты отгружал именно в Россию? Еще десять лет назад они устанавливались на все основные типы самолетов и вертолетов, произведенных в РФ, в том числе и военные. Но охлаждение двусторонних отношений в результате политики президента Украины Виктора Ющенко привело к организации российского производства необходимых агрегатов — тому самому импортозамещению — в России, и постепенно рынок харьковских агрегатчиков сократился.

Жаль, что поручения премьера не услышать рабочим орденоносного Харьковского авиационного завода. Рабочая неделя на предприятии, соседствующем с "ФЭДом" длится с понедельника по вторник. Цеха не отапливаются, электричество отключено, людей нет. Зато есть новый директор — "антикризисный менеджер" и юрист Александр Кривоконь — в биографии которого значится работа на руководящих должностях ряда предприятий ВПК Украины, в частности, Харькова.

Завод остановлен, и вряд ли когда-нибудь заработает в полную силу. Зато расположен в довольно привлекательном месте Харькова, поэтому, не исключено, что скоро о славном авиастроительном прошлом городу будет напоминать только какой-нибудь элитный жилой комплекс с соответствующим названием.

Признаки жизни

Если верить премьер-министру Украины, авиастроение процветает, а самолеты, собранные на заводах в Киеве и Харькове бороздят мировой воздушный океан.

"Мы – та страна, которая способна сегодня строить собственные самолеты, и не все страны мира имеют такую возможность. Сегодня мы с вами имеем и знания, и технологии – все то, что необходимо для того, чтобы делать это продукцию конкурентной. Самое главное, что мы сегодня обладаем передовыми технологиями, которые являются основой в том числе нашего экономического развития", – заявил Гройсман в Харькове.

Правда, причастность государства к элитному клубу государств, умеющих строить самолеты, определяет не только наличие производственных площадок, но и собранные там самолеты. Самолет украинской сборки Ан-148 по чистой случайности все еще находится в президентском авиаотряде, на этом список можно завершить.

Украинские авиакомпании обслуживают пассажиров исключительно на самолетах западного производства, государство не заказывает не только самолеты, но и научно-технические работы, которые могут содействовать появлению новой техники. Украине все это не нужно, констатируют эксперты.

Вся авиастроительная промышленность Украины в 2016 году выпустила единственный самолет – транспортный Ан-132Д, который был создан по заказу и при финансировании Саудовской Аравии, напомнил экс-министр экономики Украины, финансовый аналитик Виктор Суслов.

"Теперь этот самолет, как ожидается, до двух лет будет проходить испытания и сертификацию, прежде чем может быть запущен в серию. Из украинских комплектующих там, собственно, только планер. Двигатели — канадские, авионика и другая комплектация — импортные, притом, что Украина имеет одно из крупнейших предприятий в мире по производству авиационных двигателей – "Мотор Сич". Так что реально пока идет процесс вытеснения украинских производителей из украинского авиастроения", - отметил Суслов.

"Конечно, Украина теоретически может обеспечить импортозамещение в авиастроении, для этого необходимо вложить миллиарды долларов в украинскую промышленность. Но у предприятий денег нет. Бюджет не в состоянии инвестировать миллиарды в авиастроение. С момента обретения независимости Украина пыталась привлечь в авиастроительную отрасль крупных западных инвесторов. Безуспешно, поскольку авиастроение – отрасль стратегическая. Тем временем продолжается отток последних квалифицированных кадров", - констатировал аналитик.

Поэтому, добавил он, обеспечение импортозамещения полностью зависит от работы Кабмина Украины.

В свою очередь, экономический эксперт Всеволод Степанюк отметил, что импортозамещения достичь очень сложно потому, что это высокотехнологичная продукция, и многие комплектующие защищены авторским правом определенных предприятий, научно-исследовательских институтов, частных лиц.

"Полностью выйти на импортозамещение в высоких технологиях очень сложно. Хотя, конечно, это возможно. Но, судя по бюджету, мы не видим никаких шагов правительства по развитию в Украине высокотехнологичной промышленности. Плохо финансируется наука, нет финансирования научных разработок со стороны государства, нет заказов государства на подобные разработки — всего этого нет в госбюджете на этот год. А заявления премьера об импортозамещении — это красивые слова, это нужно делать. Но реальных шагов правительства в этом направлении нет", - констатировал эксперт.

Он также отметил возможные сложности с импортом всей необходимой номенклатуры высокотехнологичной продукции из европейских стран.

"Никогда ни одна страна в мире высокотехнологическую продукцию не вывозит за территорию своей страны. Теоретически, можно импортировать подобное оборудование, но это будет, во-первых, дороже, и будет нуждаться в дополнительных испытаниях, на сколько оно подходит для украинской техники", — подчеркнул Степанюк.

К сожалению, понятия "критический импорт" никто не отменял. Развитые государства в лице стран ЕС или США новейшую технику и комплектующие к ней на внешний рынок не продают даже союзникам. В лучшем случае на экспорт идет упрощенная версия, или — устаревшая, снятая с вооружения собственной армии.

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А гражданские самолеты строят все те же Boeing и Airbus, которые заняты также производством военной техники. При этом, государство в лице США или организация как ЕС также контролирует экспортные планы собственных компаний и никогда не согласится на развитие конкурентов, даже если это — новый партнер по ассоциации в лице Украины. Знает ли об этом премьер-министр? Таких нюансов в высокотехнологиченых вопросах — слишком много, и кто-то мог бы содействовать ознакомлению главы правительства Украины с реальной ситуацией или, хотя бы, чуть сбить высокий пафос слога.