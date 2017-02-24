Виктор Суслов о цене импортозамещения в авиапроме Украины

Наталья Печорина, РИА Новости Украина

Украина успешно осуществила процесс импортозамещения и должна продолжить двигаться в направлении создания полного цикла производства в самолетостроении и оборонной промышленности. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман, открывая совещание по вопросам авиастроения на ПАО "ФЭД" в Харькове.

"Необходимо снять барьеры, перейти на высокотехнологичное производство, а главное — импортозамещение. Раньше мы были привязаны к России. Сейчас выбрали другие пути, мы можем импортировать из ЕС, но задача — обойтись без зависимости от импорта", — отметил премьер.

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Вся авиастроительная промышленность Украины в 2016 году выпустила единственный самолет – транспортный Ан-132Д, который был создан по заказу и при финансировании Саудовской Аравии, напомнил экс-министр экономики Украины, финансовый аналитик Виктор Суслов.

"Теперь этот самолет, как ожидается, до двух лет будет проходить испытания и сертификацию, прежде чем может быть запущен в серию. Из украинских комплектующих там, собственно, только планер. Двигатели — канадские, авионика и другая комплектация — импортные, притом, что Украина имеет одно из крупнейших предприятий в мире по производству авиационных двигателей – "Мотор Сич". Так что реально пока идет процесс вытеснения украинских производителей из украинского авиастроения. Конечно, Украина теоретически может обеспечить импортозамещение в авиастроении, для этого необходимо вложить миллиарды долларов в украинскую промышленность", — отметил Суслов.

"Но у предприятий денег нет. Бюджет не в состоянии инвестировать миллиарды в авиастроение. С момента обретения независимости Украина пыталась привлечь в авиастроительную отрасль крупных западных инвесторов. Безуспешно, поскольку авиастроение – отрасль стратегическая. Тем временем продолжается отток последних квалифицированных кадров", — сказал эксперт.

Поэтому, добавил он, обеспечение импортозамещения полностью зависит от работы Кабмина Украины.

"Весь вопрос в огромной организационной работе и финансировании. У Украины в начале 90-х годов действительно был огромный технический, научный, культурный потенциал. Со своими самолетами типа "Руслан", "Мрия", Ан-70 и другими Украина могла доминировать на мировом рынке грузовых авиационных перевозок. Но мы ведь больше такие самолеты не создаем и не производим. Премьер-министр прав, призывая к импортозамещению. Но этот призыв хорошо было бы подкрепить планом восстановления авиационной промышленности, которого нет, и достаточным финансированием, которого тоже нет", — подчеркнул Суслов.

В 2014 году президент Украины Петр Порошенко своим распоряжением запретил любое военно-техническое сотрудничество с Россией. Однако время от времени в СМИ появляется информация о закупках Киевом российских комплектующих. Так, в конце 2016 года СМИ сообщали, что фирма "Укринмаш" (входит "Укроборонпром") якобы через британских посредников закупала у российских производителей гусеничные ленты для военной техники и двигатели для БТР-70. В "Укроборонпроме" опровергли эту информацию.