Гройсман заявил об успехах в импортозамещении в оборонке

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Украина справилась с работой по импортозамещению в оборонном комплексе и самолетостроении, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Как сообщается на правительственном портале, в четверг в Харькове Гройсман провел совещание по вопросам авиастроения.

"Удачно прошла работа по импортозамещению. Мы были традиционно привязаны к экономике, в том числе Российской Федерации — в частности, в самолетостроении, оборонном комплексе. Сегодня мы вышли на полное импортозамещение. В целом, большинство – это продукция, производимая на предприятиях в Украине. Также все то, что нам не хватает, мы можем импортировать в Украину из европейских стран", — цитирует премьера правительственный портал.

"Мы — страна, которая способна сегодня строить собственные самолеты, и не все страны мира имеют такую возможность. Сегодня у нас с вами и знания, и технологии — все то, что необходимо, чтобы делать это продукцию конкурентной. Самое главное, что мы сегодня обладаем передовыми технологиями, которые являются основой, в том числе, нашего экономического развития", — добавил премьер.

В 2014 году президент Украины Петр Порошенко запретил любое военно-техническое сотрудничество с Россией. Однако время от времени в СМИ появляется информация о закупках Киевом российских комплектующих. Так, в конце 2016 года СМИ сообщали, что фирма "Укринмаш" (входит "Укроборонпром") якобы через британских посредников закупала у российских производителей гусеничные ленты для военной техники и двигатели для БТР-70. В "Укроборонпроме" опровергли эту информацию.