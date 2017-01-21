Цена авиабилетов по Украине не должна быть привязана к доллару — эксперт

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Билеты на полеты внутри страны могут подешеветь. Правда, при условии, что государство перестанет начислять НДС по внутренним перелетам. Именно этот налог влияет на то, что цены на авиаперелеты внутри Украины дороже, чем на международные перелеты.

По данным СМИ, в Мининфраструктуры такой вариант снижения стоимости перелетов поддерживают. В то же время официально не комментируют, на какие шаги готовы пойти, чтобы сделать внутренние рейсы более привлекательными для пассажиров.

Как сделать перелеты по Украине дешевле, прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы главный редактор украинского портала Аvianews Александр Мироненко.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чи насправді в ПДВ проблема? Чому квитки на внутрішні рейси дорогі?

— Проблема в тому, що проблема комплексна і ПДВ – це лише одна із складових цієї комплексної проблеми. Я можу навести приклад. Наприклад, вартість квитка тисячу гривень в один бік, то, відповідно, якщо ми відкликаємо ПДВ, ціна квитка буде приблизно на 170 гривен дешевше. Але, окрім того, є такі питання, як, наприклад, вартість палива, яка, по-перше, дуже часто дорожче, ніж в аеропортах Європи, по-друге, вона прив’язана до курсу валют. Ще додаткова проблема в тому, що підприємство "Украерорух" та підприємства авіаційної галузі, ті самі аеропорти, навіть внутрішні збори на рейси всередині України збирають до прив’язки до долара. Ще в 2014-му році, коли почалась криза і долар почав підвищуватись, хоча, наприклад, коли курс був 12, авіакомпанії українські сказали, що ми готові розвивати внутрішнє сполучення, але давайте все-таки прив’яжемо до гривні, а не до долара. В підсумку ми отримали, що ніхто нічого не відв’язав, ми маємо досі в країні прив’язку до всіх зборів, в тому числі, державних підприємств, в доларах, в підсумку, пасажир через це має платити в три рази дорожчу кількість зборів, ніж це було до кризи, наприклад, 2013-го року, коли долар був по вісім.

Скільки зараз коштує переліт з Києва до Одеси або до Львова?

— Це все залежить від того, коли квиток купується, але реально квиток купити за 700 гривен, тому, якщо прибрати податки, про які зараз йдеться, то, в принципі, це достатньо суттєво. Але питання не тільки в ПДВ, а в тому, що необхідно прибирати прив’язку до валюти, бо в супермаркетах, в будь-яких магазинах ми платимо в гривнях за український товар, а не платимо в доларах. Ми ж не приходимо на касу і не питаємо, скільки це в доларах і, відповідно, скільки ми маємо сплатити по курсу на день купівлі. Потрібно прибирати для внутрішніх рейсів прив’язку до долара, тоді проблем буде менше.

На вашу думку, можна прив’язати вартість квитка до гривні?

— Все реально, просто ті збори, які є, потрібно встановити їх в гривнях і якщо буде інфляція, то потрібно на рівень інфляції. Але питання в тому, що у нас минулого року була інфляція була менше, ніж зростання курсу долара, тому імпортні товари зросли більше, ніж українські товари. Тому давайте прибираємо прив’язку і покупець це відчує. Покупець в даному випадку – це пасажир внутрішніх рейсів.

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Чи буде у покупця з чого вибирати?

— В Україні будь-яка авіакомпанія українська, якщо в неї є бажання, вона може літати. Питання в тому, що в більшості авіакомпаній чомусь бажання немає. Всі хочуть полетіти на міжнародних рейсах, які вже накатані, відповідно, заробляти гроші, заробляти валюту. В нас є деякі авіакомпанії, які літають всередині країни. Це "Дніправіа", МАУ, "Моторсіч"… Але, в принципі, для цих трьох авіакомпаній, якщо будуть певні пільги, то це буде суттєво, і це так само суттєво вплинути на кишеню покупця, в даному випадку, авіаційного пасажира.

Наскільки цікавий внутрішній авіаринок іноземцям?

— Іноземцям в даному випадку, враховуючи ситуацію і політичну, і економічну, внутрішній ринок не цікавий на даний момент. Але він, в будь-якому разі, може бути цікавий через 3-5 років, коли ситуація буде стабілізована. Наприклад, Польща. Ryanair – це дуже відомий лоукост, він ніколи не літав в Польщі, а декілька років тому вони відкрили внутрішні рейси в Польщі і дуже гарно їх розвивають. Можна, наприклад, по країні купити квиток взагалі за 250 гривен в один бік.

У разі скасування ПДВ, може виникнути ситуація, що наш авіаринок почнуть займати українські лоукостери?

— На даний момент я не думаю, що українські лоукостери прийдуть і будуть займати внутрішній ринок, тому що є певні проблеми. В Україні можуть літати лише українські авіакомпанії. Іноземні лоукостери не хочуть відкривати дочерні підприємства. В майбутньому, коли буде "відкрите небо" з Європою, то там в договорі прямо вказано, що європейські авіакомпанії, коли буде друга фаза договору включена в дію, вони отримають право перельоту, наприклад, з ірландською реєстрацією літака з Києва до Львова. Але це буде в майбутньому. Як ми бачимо, "відкрите небо" через причини, які не пов’язані з Україною, а пов’язані з Європою, досі не запроваджено в дію. Відповідно, немає повної лібералізації, яку очікує пасажир.

Ще додатково — потрібно враховувати, що якщо ми будемо запроваджувати пільги для авіакомпаній, потрібно ці авіакомпанії контролювати, щоби не було так, що ми, наприклад, дамо загальну знижку 300 гривен на квитку і замість того, щоби запропонувати цю знижку пасажиру, авіакомпанія просто почне підвищувати маржу і в них буде більший прибуток, а пасажир це не відчує. А в той же час державні підприємства і бюджет через те, що ПДВ буде скасовано, недоотримають відповідні кошти.

Напомним, по словам директора аэропорта "Борисполь" Евгения Дыхне, за девять месяцев 2016 года рост пассажиропотока составил 16%. Об этом он сказал в эфире радиостанции Голос Столицы.