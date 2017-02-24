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    Гончаренко дестабилизировал работу парламента - Добродомов

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    Нардеп Гончаренко: "похищение" (32)

    (обновлено: )21720
    По мнению народного депутата Дмитрия Добродомова, искривленное видение своей роли в политике мешает Алексею Гончаренко проявить себя в качестве парламентария.
    Дмитрий Добродомов. Архивное фото
    Украинское фото

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    Информация о пропаже нардепа Алексея Гончаренко не случайно появилась в день, когда Верховная Рада рассматривала важные государственные вопросы, считает внефракционный депутат Дмитрий Добродомов.

    "По большому счету, в истории с пропажей Гончаренко нечего даже обсуждать. Какие-то правоохранительные органы, чем-то там занимались… Вопрос, правда, заключается в том, почему вся эта спецоперация была намечена именно на четверг — самый ответственный парламентский день. И вчера (23 февраля — Ред.) в Раде всеми силами мобилизировались депутаты для голосования за очень важные законопроекты и внезапная информация об исчезновении Гончаренко информационно перебила обсуждение этих тем. Таких как, например, попытки наглым образом вернуть налоговую полицию, внести изменения в Криминально-процессуальный кодекс по части прокуратуры", — говорит политик.

    Алексей Гончаренко
    УНИАН
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    Кроме того, Добродомов отверг озвученную ранее версию о том, что в похищении депутата были заинтересованы российские спецслужбы.

    "Я бы не искал черную кошку в черной комнате. Думаю, что в истории с Гончаренко реально был "личняк" — отец погибшего парня хотел отомстить депутату. Эта версия больше всего похожа на правду", — отметил депутат.

    По мнению Добродомова, одна из главных проблем Гончаренко — искривленное видение задачи политика.

    "Депутат почему-то думает, что для поднятия своего личного политического веса он должен принимать участие в подобных вещах. Гончаренко идет худшим путем Олега Ляшко и ему подобных, тогда как было бы неплохо отметиться какими-то законодательными вещами. Интересно, кто-то спросил Гончаренко, как заместителя главы наибольшей фракции, а какие он инициативы предложил парламенту за последний год", — подытожил он.

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