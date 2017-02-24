Гончаренко дестабилизировал работу парламента - Добродомов

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Информация о пропаже нардепа Алексея Гончаренко не случайно появилась в день, когда Верховная Рада рассматривала важные государственные вопросы, считает внефракционный депутат Дмитрий Добродомов.

"По большому счету, в истории с пропажей Гончаренко нечего даже обсуждать. Какие-то правоохранительные органы, чем-то там занимались… Вопрос, правда, заключается в том, почему вся эта спецоперация была намечена именно на четверг — самый ответственный парламентский день. И вчера (23 февраля — Ред.) в Раде всеми силами мобилизировались депутаты для голосования за очень важные законопроекты и внезапная информация об исчезновении Гончаренко информационно перебила обсуждение этих тем. Таких как, например, попытки наглым образом вернуть налоговую полицию, внести изменения в Криминально-процессуальный кодекс по части прокуратуры", — говорит политик.

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Кроме того, Добродомов отверг озвученную ранее версию о том, что в похищении депутата были заинтересованы российские спецслужбы.

"Я бы не искал черную кошку в черной комнате. Думаю, что в истории с Гончаренко реально был "личняк" — отец погибшего парня хотел отомстить депутату. Эта версия больше всего похожа на правду", — отметил депутат.

По мнению Добродомова, одна из главных проблем Гончаренко — искривленное видение задачи политика.

"Депутат почему-то думает, что для поднятия своего личного политического веса он должен принимать участие в подобных вещах. Гончаренко идет худшим путем Олега Ляшко и ему подобных, тогда как было бы неплохо отметиться какими-то законодательными вещами. Интересно, кто-то спросил Гончаренко, как заместителя главы наибольшей фракции, а какие он инициативы предложил парламенту за последний год", — подытожил он.