"Похищение" Гончаренко. А почему все молчат о Кушнареве?

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Благодаря новым фактам история краткосрочного, но такого резонансного похищения нардепа от БПП Алексея Гончаренко обретает новые краски. По словам прокурора Одесской области Олега Жученко, похищение нардепа не было постановкой — удалось предотвратить нанесение тяжких телесных повреждений нардепу. Гончаренко хотели облить кислотой. А вот заказчиком похищения был депутат Лиманского райсовета Одесской области Александр Кушнарев, сын которого был среди погибших 2 мая 2014 года в Одессе.

Поводом для таких гипотез стали старые фотографии, выложенными в сеть самим Гончаренко после пожара в одесском Доме профсоюзов. В соцсетях полагают, что на одном из снимков фигурирует именно сын Кушнарева. Именно эти фото и могли спровоцировать месть отца. Однако и этой версии в соцсетях верят неохотно: "Нам какбе предлагают поверить, что человек в деловом костюме взял с собой молоток, кислоту, балаклаву и поехал ломать другому человеку коленные чашечки".

Однако есть у соотечественников и совсем другие версии случившегося: "Алексей Гончаренко нанял политтехнолога, создавшего и раскрутившего практически без денег "FEMEN" (по моему, его зовут Виктор Святский). Суть заказа – Леша должен быть любой ценой в заголовках новостей. Именно Виктор придумал и "сухари Скорику", и надпись на немецком посольстве. В этой серии – депутата "украли" и он счастливо спасся даже с целым ухом".

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook