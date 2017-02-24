"Похищение" Гончаренко. Не нужно верить словам - Мищенко

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Прокуратура Одесской области в четверг сообщила о похищении нардепа Алексея Гончаренко. Служба безопасности Украины подтвердила эту информацию. Правоохранители возбудили уголовное производство по статье "похищение человека или незаконное лишение свободы". Позже прокурор Одесской области заявил, что правоохранители предотвратили нападение на Гончаренко, он находится в безопасном месте. Сообщалось о задержании трех человек, планировавших нападение.

Нардеп, член Комитета ВР по вопросам правовой политики и правосудия Сергей Мищенко рассказал о том, как могла проходить операция по похищению Алексея Гончаренко.

"Честно говоря, не понятно, что это была за "спецоперация", все может быть. Могу говорить только из того, что вижу — если реально есть задержанные, которые скажут, что они действительно планировали изувечить, то честь и хвала органам, которые раскрыли это дело. Но если этих людей не будет, никто не увидит их в живую, или еще лучше, скажут, что этого всего не было, тогда выяснится, что это был полный фейк. Гончаренко утверждает, что в этой операции был наживкой. Что это значит на практике? Например, приходит информация от агентов, что кого-то хотят убить. Органы задерживают нанятого киллера и предлагают ему уменьшить срок за сотрудничество со следствием. Киллер "сдает" организаторов, записывает их на диктофон или скрытую камеру, а после якобы исполнения заказа преступников хватают "на горячем". Не исключено, что нечто подобное было проделано и в случае с Гончаренко", — говорит Мищенко.

По словам нардепа, в Раде мало кого удивило, что произошедшее случилось именно с Алексеем Гончаренко.

"Если Гончаренко — гиперактивный политик, который влазит всюду, где только можно, то, очевидно, что риски попасть в неприятную историю возрастают в разы. Хотя, случается, что человек идет по улице и получает сверху и без всяких публичных активных действий. В то же время я привык доверять исключительно доказательствам, а не громким заявлениям. Не думаю, что для того, чтобы пропиарить Гончаренко, какие-то "терпилы" готовы просидеть за решеткой восемь-десять лет. Что ж, посмотрим, чем закончится следствие", — отметил политик.

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Нардеп также прокомментировал реакцию общества на происшествие с Гончаренко, похищению которого посвятили целый ряд фотожаб.

"Люди смеются и делают фотожабы по одной простой причине — потому что ненавидят политиков. Если бы кого-то из народных депутатов банально "хлопнули", то в обществе было бы больше довольных, чем сочувствующих", — подытожил он.