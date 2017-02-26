Похищение Гончаренко затмило попытку ВР назначить британца в НАБУ - Охотин

КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Суд в Одессе арестовал двух подозреваемых в организации похищения народного депутата Алексея Гончаренко, а третьему мерой пресечения избрали домашний арест. Об этом сообщает прокуратура Одесской области. Судебное заседание состоялось в субботу. Как сообщалось ранее, заказчик похищения — депутат Лиманского райсовета Одесской области Александр Кушнарев.

Чем закончится инцидент с похищением парламентария, в эфире радиостанции "Голос Столицы" спрогнозировал политический аналитик Петр Охотин.

"В этой истории до сих пор не поставлена ​​точка, до сих пор не понятно, какова была ее цель и как будет доказана вина людей, которых задержали. Очень хотелось бы, чтобы СБУ показало, что это не был просто пиар-ход, и СБУ действительно защитило общественного деятеля Алексея Гончаренко, а не просто отвлекало внимание от того, что делалось в тот день в Верховной Раде, а именно речь шла о назначении аудитора НАБУ — британца Найджела Брауна. И, собственно, похищение Гончаренко в тот день как раз затмило это событие", — обратил внимание эксперт.

В четверг прокуратура Одесской области сообщила о похищении неизвестными Гончаренко. Позднее стало известно, что похищение нардепа было инсценировкой. Сообщалось, что заказчиком похищения нардепа был депутат Лиманского районного совета Одесской области Александр Кушнарев, сын которого был среди погибших 2 мая 2014 года в Одессе. Троим фигурантам по делу о похищении Гончаренко предъявлены обвинения.