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    Политика

    Похищение Гончаренко затмило попытку ВР назначить британца в НАБУ - Охотин

    Тема:

    Нардеп Гончаренко: "похищение" (41)

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    По мнению политического аналитика Петра Охотина, СБУ должна доказать, что инцидент с народным депутатом был не просто пиар-ходом для отвлечения внимания от происходящего в Раде.
    Петр Охотин
    Uacrisis.org

    КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Суд в Одессе арестовал двух подозреваемых в организации похищения народного депутата Алексея Гончаренко, а третьему мерой пресечения избрали домашний арест. Об этом сообщает прокуратура Одесской области. Судебное заседание состоялось в субботу. Как сообщалось ранее, заказчик похищения — депутат Лиманского райсовета Одесской области Александр Кушнарев.

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Чем закончится инцидент с похищением парламентария, в эфире радиостанции "Голос Столицы" спрогнозировал политический аналитик Петр Охотин.

    "В этой истории до сих пор не поставлена ​​точка, до сих пор не понятно, какова была ее цель и как будет доказана вина людей, которых задержали. Очень хотелось бы, чтобы СБУ показало, что это не был просто пиар-ход, и СБУ действительно защитило общественного деятеля Алексея Гончаренко, а не просто отвлекало внимание от того, что делалось в тот день в Верховной Раде, а именно речь шла о назначении аудитора НАБУ — британца Найджела Брауна. И, собственно, похищение Гончаренко в тот день как раз затмило это событие", — обратил внимание эксперт.

    В четверг прокуратура Одесской области сообщила о похищении неизвестными Гончаренко. Позднее стало известно, что похищение нардепа было инсценировкой. Сообщалось, что заказчиком похищения нардепа был депутат Лиманского районного совета Одесской области Александр Кушнарев, сын которого был среди погибших 2 мая 2014 года в Одессе. Троим фигурантам по делу о похищении Гончаренко предъявлены обвинения.

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