Алексей Гончаренко: человек-пиар

Василий Стоякин, обозреватель

Последняя новость об исчезновении и последующем чудесном обнаружении депутата Гончаренко обратила внимание общества на этого политика. Между тем, самопохищение – это, кажется, единственный повод, которым Гончаренко еще не пользовался, чтобы привлечь к себе внимание.

В тени

Главная проблема Гончаренко-политика состоит в том, что он находился и находится в тени других политиков. Это выработало в нем честолюбие воистину болезненное.

Сначала он находился в тени своего отца – Алексея Костусева. Родители расстались, когда ему было 3 года, но маленький Леша затаил в душе некоторую грубость в отношении родителя.

Политической деятельностью Гончаренко занялся на медицинском факультете Одесского университета. Там он вступил в Партию зеленых Украины и руководил молодежной организацией в области.

В 2002 году баллотировался в горсовет, но выборы проиграл. Ограничился статусом помощника депутата.

В 2002-05 годах учился в Москве, в Академии народного хозяйства при Правительстве РФ, где получил второе высшее образование по специальности экономика и финансовый менеджмент. Тогда это еще не была территория страны-агрессора.

В 2005 году он, внезапно, поменял партийную принадлежность, возглавив организацию партии "Союз". Партия зеленых совершенно безыдейная и совместима с любыми другими политическими силами. В какой-то степени, возможно, сыграла роль учеба в Москве. Угадывается, что Гончаренко не поддержал первый Майдан. Однако, главную роль сыграло то, что годом ранее партию, созданную крымским бизнесменом Львом Миримским, возглавил глава Антимонопольного комитета Алексей Костусев. Надо ли удивляться, что 25-летний помощник депутата горсовета вдруг возглавил областную партийную организацию? Партия, конечно, мелкая, но регион-то для нее "профильный", с большим количеством потенциальных избирателей…

Восстановление отношений между отцом и сыном имело, судя по всему "политический" характер – Костусев улучшал свой имидж, а Гончаренко строил политическую карьеру.

В 2006 году "Союз" объединился с Партией регионов (в это время Янукович пытался сделать из ПР единую оппозиционную силу, которая поглотила несколько небольших партийных проектов). Благодаря этому объединению, а также введению чисто пропорциональной избирательной системы, Гончаренко попал, наконец, в Одесский горсовет.

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В 2010 году он победил на выборах, став депутатом Одесского облсовета по одномандатному округу. Но его успех опять был лишь отражением достижений отца, который стал мэром города.

В ходе избирательной кампании они совместно боролись против Эдуарда Гурвица и оба заявляли, что будут баллотировать на пост мэра. Но партия делала выбор в пользу Костусева. Гончаренко обиделся, и между отцом и сыном начался конфликт. Сын критиковал буквально любые телодвижения отца, а связанные с мэром СМИ "мочили" сына.

Вполне вероятно это сыграло свою роль на выборах 2012 года, когда Гончаренко проиграл выборы в Верховную Раду Игорю Маркову.

После Майдана Гончаренко решил поменять политический лагерь и выступил на стороне промайданных сил. В феврале 2014 года он вышел из ПР. С августа по ноябрь 2014 года – возглавлял Одесский облсовет, а потом стал народным депутатом от БПП. Это был замечательный политический маневр – из партии "Союз" в Блок Порошенко…

Однако, невезение продолжало преследовать Гончаренко. В начале 2016 года фракция БПП выдвинула его на пост министра здравоохранения, но ничего из этого не получилось. В конце года Гончаренко был согласован как кандидат на пост главы областной администрации. Некоторое время он ходил гоголем, но президент, внезапно сделал другой выбор…

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Понятно, что Алексею Алексеевичу очень не нравилось находиться в тени других политиков, тем более – отца. И он постоянно пытался выделиться. Формы саморекламы он вначале выбирал вполне традиционные.

В горсовете, например, Гончаренко развил бурную деятельность:

— он стал одним из инициаторов решения о статусе русского языка в городе. Но дело в том, что такие решения принимались во всех советах, где ПР имела большинство – это была централизованная кампания;

— он боролся против приватизации Припортового завода и даже встретился с Виктором Ющенко, донеся до него партийную позицию. Ющенко действительно сорвал приватизацию, только вот Гончаренко был совсем не причем – президент просто воевал с премьершей Юлией Тимошенко.

Во время, когда Гончаренко соперничал с отцом, он пошел дальше. В частности, он пытался ворваться на заседание исполкома горсовета, где должны были рассматривать какой-то интересующий его вопрос, и Костусев вынужден был отдать приказ милиции не пускать его в помещение.

Но действительно развернулся Гончаренко после Майдана. Ему надо было не только выделиться, но и показать себя более правоверным майдановцем, чем самые последовательные стояльцы.

В марте Гончаренко поехал в Крым, чтобы поагитировать за "единую страну". Его сочли провокатором и настучали по голове. Это его кое-чему научило. В августе он съездил в Крым еще раз – отдохнул, развеялся, поднялся на Ай-Петри и тихонечко установил там украинский флаг – чтобы никто не заметил и не дал мзды. Вернувшись, он поведал об этом подвиге в СМИ.

В мае он отметился заявлениями о том, что принимал активное участие в разгоне лагеря на Куликовом поле, а также серией селфи на фоне тел людей, погибших в Доме профсоюзов.

1 марта 2015 года Гончаренко принял участие в марше оппозиции в Москве, ухитрился повздорить с местной полицией, попал в "обезьянник", а потом был допрошен Следственным комитетом по поводу событий 2 мая в Одессе. Назад вернулся как герой сопротивления российской диктатуре.

Кстати, вызволение Гончаренко из "путинских застенков" организовал Виктор Медведчук. В качестве благодарности он год спустя заявил, что на переговорах в Минске Медведчук представляет российскую сторону.

В том же месяце он пытался сорвать пресс-конференцию депутата от Франции Жан-Люка Шаффхаузера, посвященную будущему Донбасса. Не давал ему говорить, обвиняя в прокремлевской пропаганде. Вежливые европейцы взяли разбушевавшегося депутата под белы руки и вывели вон.

Это был не единственный случай не совсем удачного завершения пиар-акции. В августе 2015 года Гончаренко обвинил Саакашвили в том, что тот торгует местами в списке. По сообщению ТСН, ни разу не вежливая охрана губернатора слегка поиграла депутатом в футбол. Инцидент пришлось замять.

В ноябре 2015 года депутаты Юлий Мамчур и Алексей Гончаренко устроили символическое награждение турецкого пилота, который сбил российский бомбардировщик Су-24. Звезда была прикреплена к ограде посольства Турции в Киеве.

В апреле 2016 года он поехал агитировать за евроассоциацию Украины в Нидерланды. Кажется, голландцы без особого понимания восприняли весь украинский десант и Гончаренко – в частности.

В феврале 2017 года Гончаренко, в знак протеста против высказываний немецкого посла, написал на фрагменте Берлинской стены перед посольством Германии слово "нет". Акция выглядела столь глупо и оскорбительно, что практически все руководители государства были вынуждены осудить слишком ретивого последователя, а прокуратура возбудила против него дело.

Алексей Гончаренко в Facebook Алексей Гончаренко написал на фрагменте Берлинской стены слово "нет" по-немецки

Таинственное исчезновение

Учитывая предысторию Гончаренко, мало у кого возникли сомнения в том, что пресловутое "исчезновение" – чисто пиаровское мероприятие с целью показать свою исключительную важность в украинской политике.

Пропал он 23 февраля и в тот же день нашелся, успев устроить большой шум в информационном пространстве. Стоило появиться информации об его исчезновении, как генпрокурор тут же заявил, что уверен в том, что депутата похитила группа сепаратистов с целью физических пыток.

Гончаренко внезапно был обнаружен целым и невредимым и заявил, что это была инсценировка в оперативных целях.

Мнение об инсценировке, однако, поддержано не было. СБУ заявила, что похищение было настоящее, подозрительно быстрое обнаружение пропажи было связано с тем, что это был завершающий этап масштабной спецоперации, длившаяся несколько месяцев.

Гончаренко выступал в качестве наживки, на которую был пойман заказчик – депутат Лиманского райсовета Одесской области от "Оппоблока" Александр Кушнарев, сын которого был среди погибших 2 мая 2014 года в Одессе. Он, якобы, должен был искалечить Гончаренко.

Честно говоря, в историю со спецоперацией верится, а вот в похищение – не очень. Скорее всего, речь идет о провокации, с целью дискредитации "Оппозиционного блока". Гончаренко же готов согласиться на что угодно, лишь бы покрасоваться перед камерами. Опять же, "причина" для похищения в наличии – уж очень он гордился участием в событиях 2 мая. Представить ненависть одесситов к этому персонажу легко. Только непонятно, зачем надо было ждать три года…