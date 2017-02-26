Неделя, как год: протесты, Фирташ, "похищение" Гончаренко, план Артеменко

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Протесты на Майдане и ультиматум националистов

С 18 по 22 февраля в Киеве прошли акции протеста, приуроченные к годовщине расстрелов на Майдане. В среду, 22 февраля, националистические партии — "Свобода", "Национальный корпус" и "Правый сектор" вышли на "Марш достоинства": зажгли петарды и дымовые шашки, а также объявили власти "ультиматум".

Среди требований: разрыв дипотношений с РФ, прекращение сотрудничества с МВФ, узаконивание блокады Донбасса, а также принятие закона об импичменте президента.

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"Февральской революции не получилось. Все, на что оказались способными лидеры тройки националистических организаций, вылилось в жидкий, хоть и крикливый марш нескольких тысяч активистов. Марш оказался не очень убедительным, а попытка спасти идею бескомпромиссного протеста заявлением Билецкого с трибуны Рады свелась к повторам известных уличных лозунгов…Впрочем, наибольшую пользу из февральских событий на Майдане извлекли на Банковой. Прекрасно понимая природу всех украинских революций, здесь были уверены, что без серьезной финансовой подпитки у национал-радикалов ничего не получится", — пишет Роман Степняк.

Переговоры по блокаде Донбасса

В понедельник, 20 февраля, состоялась встреча премьера Владимира Гройсмана и сторонников блокады Донбасса. Штаб блокады выдвинул два требования к правительству: немедленно освободить пленных и принять закон об оккупированных территориях. Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский считает, что условия снятия блокады невыполнимы.

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"Блокирующие выдвинули невыполнимые требования, и переговоры зайдут в тупик. Принятие закона, который запрещает торговлю с неконтролируемыми территориями, категорически изменяет ситуацию, в том числе и в контексте минских договоренностей. А освобождение заложников не находится в компетенции премьера Гройсмана. Мы в тупике", – заявил Землянский. По словам эксперта, в настоящее время все блоки теплогенераций, которые работали на антраците, выведены из работы, и вся нагрузка легла на атомную генерацию.

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Экстрадиция Фирташа

Во вторник, 21 февраля, высший земельный суд Вены разрешил экстрадицию в США украинского олигарха Дмитрия Фирташа. Однако окончательное решение остается еще за федеральным министром юстиции Австрии. Если Фирташ окажется на территории США, то с большой вероятностью ему грозит до 50 лет тюрьмы и конфискация всех активов. Фирташу инкриминируют дачу взяток на сумму $18,5 млн в Индии за разрешение на добычу титанового сырья для последующей продажи продукции в США.

"Для Фирташа выдача Соединенным Штатам — худший сценарий. За океаном ему грозит 50 лет тюрьмы и конфискация всего имущества. В то же время, олигарх еще может оттянуть на время встречу с американскими следователями, вновь подавая разного рода жалобы… При этом политические обозреватели в Австрии отмечают, что экстрадиция Фирташа в США может быть связана с рисками для ряда столиц, включая Москву. Ведь украинский олигарх был партнером "Газпрома" в схеме поставок газа через компанию "Росукрэнерго", — пишет Владимир Матвеев.

Новая цена на газ

Кабмин утвердил новый порядок пересмотра предельных розничных цен на газ для населения и предприятий теплокоммунэнерго (ТКЭ). Теперь корректировка цен может осуществляться каждые полгода (с 1 апреля и с 1 октября) в случае, если стоимость импортного газа увеличится за полугодие более чем на 10%. Как считает экс-министр ЖКХ Алексей Кучеренко, правительство заложило основы, чтобы раз в полгода повышать цену на газ, привязывая цену газа отечественной добычи к импортному. "В этом постановлении главное — привязка цены к немецкому хабу, плюс плата за транзит, плюс плата за вхождение в украинскую ГТС. Вдумайтесь в цинизм ситуации: газ добывается в Украине на территории Полтавской, Харьковской, Сумской областей, но они к цене немецкого хаба еще хотят добавить транзит и вхождение в ГТС — это "Роттердам+" в квадрате. И суть постановления в том, что они нас технически готовят, а цена сейчас на бирже действительно растет, к росту цены на газ, как непосредственно для потребителей, так и для теплокоммунэнерго. У меня вопрос: они сумасшедшие?", — отмечает Кучеренко.

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Скандальный "план Артеменко"

В воскресенье,19 февраля, газета New York Times сообщила, что нардеп от "Радикальной партии" Андрей Артеменко передал экс-советнику президента США по вопросам нацбезопасности Майклу Флинну проект урегулирования конфликта с РФ. Среди пунктов плана — сдать Крым в аренду России до 50 лет, а на Донбассе сделать свободный коридор на 72 часа. Генпрокуратура Украины завела уголовное дело по статье "госизмена" на Артеменко.

Регулярное появление новых планов по разрешению кризиса в Донбассе говорит о приближении Украины к некой развилке, считает политолог Алексей Якубин. При этом он отметил, что "количество планов увеличивается, но реально ситуация скатывается к замороженному конфликту – у политиков есть желание заморозить ситуацию". Он также добавил, что "появление новых планов говорит о том, что часть украинских политиков пытается сыграть на неопределенности, которую принесло избрание президентом США Дональда Трампа".

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"Похищение" Гончаренко

В четверг, 23 февраля, СМИ взорвала новость о похищении нардепа от БПП Алексея Гончаренко. Спустя два часа стало известно, что он в безопасности. По словам прокурора Одесской области Олега Жученко, похищение не было постановкой — удалось предотвратить нанесение тяжких телесных повреждений нардепу. Гончаренко хотели облить кислотой. А вот заказчиком похищения был депутат Лиманского райсовета Одесской области Александр Кушнарев, сын которого был среди погибших 2 мая 2014 года в Одессе. Сам Гончаренко назвал произошедшее спецоперацией, в которой у него была роль наживки.

В соцсетях полагают, что старые фото, выложенные в сеть самим Гончаренко в день трагедии в Доме профсоюзов, где на одном из снимков был сын Кушнарева, могли спровоцировать месть отца. "Однако есть у соотечественников и совсем другие версии случившегося: "Алексей Гончаренко нанял политтехнолога, создавшего и раскрутившего практически без денег "FEMEN" (по моему, его зовут Виктор Святский). Суть заказа – Леша должен быть любой ценой в заголовках новостей. Именно Виктор придумал и "сухари Скорику", и надпись на немецком посольстве. В этой серии – депутата "украли" и он счастливо спасся даже с целым ухом", — пишет Тимур Громов.

Смерть Чуркина

Постоянный полпред России при ООН Виталий Чуркин скончался в понедельник, 20 февраля, в Нью-Йорке, за день до своего 65-летия. С 8 апреля 2006 года он занимал пост постоянного представителя России при ООН в Нью-Йорке, был представителем РФ в Совете Безопасности ООН. По предварительным данным, причиной смерти стали проблемы с сердцем. Российский дипломат находился без сознания, ему требовались меры сердечно-легочной реанимации, когда его в срочном порядке везли в Пресвитерианский госпиталь в Нью-Йорке. Однако окончательная причина смерти так и не установлена.

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Неприкосновенность Савченко

Во вторник, 21 февраля, депутат Надежда Савченко заявила, что написала заявление о снятии с себя депутатской неприкосновенности. Свое заявление депутат приурочила к третьей годовщине Майдана и призвала всех депутатов, президента и судей сделать то же самое. "Это политическое заявление, пиар. Но такие заявления множатся, когда в воздухе начинает пахнуть выборами. Так вот, с Савченко немного другая история. Затравили. Понятно, я изначально говорил, что Савченко – инородный элемент в нашей политической системе и ее будут оттуда всячески выдавливать. И вот в этой ситуации Надежда пытается показать, что она не такая, как все остальные украинские политики, что для нее не есть это ценно. В то же время, почему этот вопрос до сих пор не решен? Потому что как раз вот эта депутатская неприкосновенность является одним из элементов того, зачем идут в политику. Потому что у нас до сих пор сословно полуфеодальное общество и естественно такие вещи ставят человека на несколько ступеней выше остальных", — высказался политэксперт Андрей Золотарев.

Признание РФ паспортов ЛДНР

В понедельник, 20 февраля, президент России Владимир Путин подписал указ о признании документов, выданных в самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республиках". "Сейчас оформление паспортов республиканского образца в Донецке и Луганске проходит достаточно затруднительно — в местных паспортных столах документы выдают очень медленно, очередь растягивается на несколько месяцев. Однако с официальным признанием Россией документов ДНР поток желающих получить паспорта, очевидно, увеличится в несколько раз, поэтому процесс их выдачи на местах, скорее всего, будет отработан и усовершенствован. При этом стоит добавить, что паспорт гражданина ЛДНР миграционная служба выдаёт только на основании местной прописки. То есть паспорт не оформят, если гражданин имеет прописку за пределами фактической территории ДНР и ЛНР. Для того чтобы получить паспорт и прописаться в ЛДНР, нужно выписаться с подконтрольной Украине территории — такой порядок предусмотрен и для жителей зарегистрированных на украинской части Донбасса", — отмечает Сергей Иванов.