Суд избрал меру пресечения для двух подозреваемых в похищении Гончаренко

КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина. Приморский районный суд Одессы избрал меру пресечения для двоих подозреваемых в похищении народного депутата от фракции "БПП" Алексея Гончаренко.

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"Одному из задержанных избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток, а другому — домашний арест", — сообщает УНН.

В четверг прокуратура Одесской области в четверг сообщила о похищении неизвестными Гончаренко. Позднее стало известно, что похищение нардепа было инсценировкой. Сообщалось, что заказчиком похищения нардепа был депутат Лиманского районного совета Одесской области Александр Кушнарев, сын которого был среди погибших 2 мая 2014 года в Одессе. Троим фигурантам по делу о похищении Гончаренко предъявлены обвинения.