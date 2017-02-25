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    Суд избрал меру пресечения для двух подозреваемых в похищении Гончаренко

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    Нардеп Гончаренко: "похищение" (40)

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    Согласно информации, одному из задержанных по подозрению в похищении Гончаренко избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток, а другому - домашний арест.
    Задержание заказчика и исполнителей похищения Гончаренко
    Думская.net

    КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина. Приморский районный суд Одессы избрал меру пресечения для двоих подозреваемых в похищении народного депутата от фракции "БПП" Алексея Гончаренко.

    Алексей Гончаренко. Архивное фото
    УНИАН
    Алексей Гончаренко: человек-пиар

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    "Одному из задержанных избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток, а другому — домашний арест", — сообщает УНН.

    В четверг прокуратура Одесской области в четверг сообщила о похищении неизвестными Гончаренко. Позднее стало известно, что похищение нардепа было инсценировкой. Сообщалось, что заказчиком похищения нардепа был депутат Лиманского районного совета Одесской области Александр Кушнарев, сын которого был среди погибших 2 мая 2014 года в Одессе. Троим фигурантам по делу о похищении Гончаренко предъявлены обвинения.

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