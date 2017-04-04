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    Экономика

    "Укрзализныця" купит туалеты по цене киевской квартиры

    (обновлено: )20512
    Согласно данным, планируется заказать 250 комплектов туалетов стоимостью более миллиона гривен каждый. Участники тендера должны предложить туалеты, которые имеют "положительный опыт эксплуатации системы не менее 3 лет на железных дорогах Украины".
    Укрзализныця хочет купить туалеты по миллиону
    varlamov.ru

    КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Филиал "Укрзализныци" "Центр обеспечения производства" объявила тендер на закупку запасных частей пассажирских вагонов на ожидаемую сумму 269,85 миллионов гривен. Данные находятся в системе "Прозорро".

    В целом планируется заказать 250 комплектов туалетов стоимостью более миллиона гривен каждый.

    За эти деньги планируют приобрести следующее оборудование: система туалетная экологически чистая украинского производства для плацкартных вагонов; пол туалета (рабочая сторона); пол туалета (нерабочая сторона); комплект кронштейнов, материалов и стандартных изделий для монтажа.

    Добавим, что участники тендера должны предложить туалеты, которые имеют "положительный опыт эксплуатации системы не менее 3 лет на железных дорогах Украины".

    Напомним, ГПУ направила в суд уголовное дело относительно экс-главы департамента государственных закупок Минобороны Александра Зражевского, которого обвиняют в закупке бронежилетов по завышенной цене.

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