"Укрзализныця" купит туалеты по цене киевской квартиры

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Филиал "Укрзализныци" "Центр обеспечения производства" объявила тендер на закупку запасных частей пассажирских вагонов на ожидаемую сумму 269,85 миллионов гривен. Данные находятся в системе "Прозорро".

В целом планируется заказать 250 комплектов туалетов стоимостью более миллиона гривен каждый.

За эти деньги планируют приобрести следующее оборудование: система туалетная экологически чистая украинского производства для плацкартных вагонов; пол туалета (рабочая сторона); пол туалета (нерабочая сторона); комплект кронштейнов, материалов и стандартных изделий для монтажа.

Добавим, что участники тендера должны предложить туалеты, которые имеют "положительный опыт эксплуатации системы не менее 3 лет на железных дорогах Украины".

Напомним, ГПУ направила в суд уголовное дело относительно экс-главы департамента государственных закупок Минобороны Александра Зражевского, которого обвиняют в закупке бронежилетов по завышенной цене.