Омелян: коррупционные потоки в "Укрзализныце" составляли $500 млн в год

КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Объем средств, привлеченных в коррупционные потоки в ПАО "Укрзализныця", в последние годы составлял около 500 млн долларов в год, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в интервью DT.UA.

По его словам, в "лучшие времена" речь могла идти о теневых потоках объемом 1-2 млрд долларов в год. Подобные оценки учитывают не только махинации при закупках, но и манипуляции с наличием или отсутствием вагонов.

"Ты получаешь вагон вовремя, но дорого, или позже, но дешевле, или не получаешь вообще. При этом такая услуга коррупционная на всех уровнях, начиная от руководства, которое раздает указания, и заканчивая начальниками станций, обеспечивающими техническую подачу этих вагонов вовремя и по графику. Мы знаем, что в 2016-м "черная" касса, благодаря повышенной тарификации, возросла в разы. У нас появились огромные вопросы по транзиту. Компании-прокладки, которым фактически достаточно было иметь три стула и один стол, зарабатывали огромные суммы на грузовых перевозках", — сказал Омелян.

Также он отметил, что в "Укрзализныце" все еще нет формульной цены закупок и подхода к формированию стратегического топливного резерва.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что глава правления ПАО "Укрзализныця" Войцех Бальчун отказался обнародовать свой контракт, ссылаясь на конфиденциальную информацию.