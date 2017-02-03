"Укрзализныця" рискует сократить перевозки пассажиров в 10 раз - Кава

КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. Глава правления "Укрзализныци" накануне сообщил, что в год компании необходимо ремонтировать более 30 тысяч вагонов, а запланировано было всего 19 тысяч. Войцех Бальчун также добавил, что "Укрзализныця" в текущем и прошлом году впервые за много лет модернизировала около сотни пассажирских вагонов. Ранее он заявлял, что в целом инвестиции в подвижной состав и инфраструктуру в 2017 году планируются на уровне 27,5 млрд грн, что в 4,5 раз больше, чем в 2016 году.

Ситуация с пассажирским ж/д транспортом в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал эксперт в сфере транспорта и инфраструктуры Александр Кава.

"Сейчас степень износа пассажирских вагонов перевалила за 90%, и если "Укрзализныця" не сможет обновлять с этого года, покупая 300-400 новых пассажирских вагонов, то через пять лет мы рискуем остаться с 500 пассажирскими вагонами, срок эксплуатации которых не истечет. Для сравнения: сейчас используется более 4 тысяч вагонов, т.е. в такой ситуации "Укрзализныця" будет вынуждена сократить более чем в 10 раз объем перевозок пассажиров в дальнем сообщении", — спрогнозировал Кава.

Ранее в ходе заседания Кабмина произошел конфликт между Омеляном и Бальчуном. Министр раскритиковал главу компании, отметив, что из-за коррупционных схем на предприятии компания потеряла в прошлом году 1 миллиард гривен (37 миллионов долларов) прибыли. Омелян считает, что на предприятии не осуществляются обещанные реформы. В свою очередь, глава "Укрзализныци" заявил, что ему некомфортно работать с министром, который "не способствует реформам". Премьер Владимир Гройсман встал на сторону Бальчуна, посоветовав министру "оставлять распри дома".