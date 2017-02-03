Реформы на "Укрзализныце" может провести любой бомж - эксперт

Наталья Печорина, РИА Новости Украина

Реформировать "Укрзализныцю" путем повышения тарифов на железнодорожные перевозки пассажиров и грузов может любой бомж с улицы, заявил эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко на пресс-конференции на тему "Цены стремительно растут. Какие "покращення" наступят в феврале?", которая состоялась в РИА Новости Украина.

"Весьма специфические, но весьма однозначные реформы на железной дороге, причем эти реформы мог проводить любой бомж с улицы, даже пьяный, потому что все реформы сводятся к одному – давайте повысим цены на грузоперевозки и пассажирские билеты.

Замечательно: у нас пассажиропоток из года в год падает, из-за чего снижается доход "Укрзализныци", и это падение пытаются перекрывать ростом цен. Страна еще меньше будет связана между собой, так как люди будут меньше путешествовать из-за дорогих билетов", – подчеркнул эксперт.

По его словам, рост стоимости грузовых перевозок приведет к полной потере транзитного потенциала Украины.

"Увеличение стоимости грузоперевозок приведет к тому, что наша продукция станет еще менее конкурентоспособной на мировом рынке. В объезд Украины уже сейчас идет большинство транспортных потоков, потом пойдут и все остальные. Рост цен на железнодорожные перевозки "убьет" Украину как транзитное государство: никому не интересно путешествовать дорого, некомфортно и с возможными проблемами", – прогнозирует аналитик.

При этом грузы из Азии и Китая в том числе будут благополучно путешествовать через Казахстан и Россию и Белоруссию, а не через Украину, добавил он.

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"Наверное, деньги от транзита никому не нужны…" – резюмировал Гаврилечко.

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины "Укрзализныця" планирует повысить цены на пассажирские перевозки в 2017 году, сообщил глава компании Войцех Бальчун.

При этом он не смог ответить, насколько будут повышены цены, сославшись на то, что соответствующие предложения только направлены в Мининфраструктуры и еще нет решения по ним.