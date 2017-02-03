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    Реформы на "Укрзализныце" может провести любой бомж - эксперт

    (обновлено: )16810
    Реформирование "Укрзализныци", которое сводится к повышению цен на перевозки, может провести кто угодно, заявил эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко.
    Юрий Гаврилечко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Наталья Печорина, РИА Новости Украина

    Реформировать "Укрзализныцю" путем повышения тарифов на железнодорожные перевозки пассажиров и грузов может любой бомж с улицы,  заявил эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко на пресс-конференции на тему "Цены стремительно растут. Какие "покращення" наступят в феврале?", которая состоялась в РИА Новости Украина.

    Пассажирский поезд Укрзализныци
    "Укрзализныця" в Facebook
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    "Весьма специфические, но весьма однозначные реформы на железной дороге, причем эти реформы мог проводить любой бомж с улицы, даже пьяный, потому что все реформы сводятся к одному – давайте повысим цены на грузоперевозки и пассажирские билеты. 

    Замечательно: у нас пассажиропоток из года в год падает, из-за чего снижается доход "Укрзализныци", и это падение пытаются перекрывать ростом цен. Страна еще меньше будет связана между собой, так как люди будут меньше путешествовать из-за дорогих билетов", – подчеркнул эксперт.

    По его словам, рост стоимости грузовых перевозок приведет к полной потере транзитного потенциала Украины.

    "Увеличение стоимости грузоперевозок приведет к тому, что наша продукция станет еще менее конкурентоспособной на мировом рынке. В объезд Украины уже сейчас идет большинство транспортных потоков, потом пойдут и все остальные. Рост цен на железнодорожные перевозки "убьет" Украину как транзитное государство: никому не интересно путешествовать дорого, некомфортно и с возможными проблемами", – прогнозирует аналитик.

    При этом грузы из Азии и Китая в том числе будут благополучно путешествовать через Казахстан и Россию и Белоруссию, а не через Украину, добавил он. 

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    "Наверное, деньги от транзита никому не нужны…" – резюмировал Гаврилечко.

    Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины "Укрзализныця" планирует повысить цены на пассажирские перевозки в 2017 году, сообщил глава компании Войцех Бальчун.

    При этом он не смог ответить, насколько будут повышены цены, сославшись на то, что соответствующие предложения только направлены в Мининфраструктуры и еще нет решения по ним.

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