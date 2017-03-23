наверх
23.03.201702:32
Курсы валют НБУ
  • EUR29.09+ 0.09
  • USD26.92+ 0.07
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Омелян: европейские дороги в Украине - 50 млрд грн в течение 5 лет

    (обновлено: )1401
    Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что с 1 января 2018 года закон о Государственном дорожном фонде вступает в действие. Согласно ему 50% всех активов от топлива будет направлено на этот фонд.
    Владимир Омелян. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Чтобы в Украине дороги были европейского качества, необходимо выделять минимум 50 млрд грн в год в течение пяти лет, заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

    Ямы на дорогах в Харькове
    vedomosti-ua.com
    Украине нужно минимум 100 лет на ремонт всех дорог

    "Для того, чтобы мы имели дороги европейского качества, нам нужно минимум 50 млрд в год в течение минимум пяти лет подряд. ВР сделала огромный шаг совместно с правительством вперед в 2016 году, приняв закон о дорожном фонде, одобрив закон о децентрализации "Укравтодора". В этом году мы пока не имеем дорожного фонда. 1 января 2018 года он вступает в действие, 50% всех активов от топлива будет направлено на этот фонд", – сказал Омелян в эфире телеканала "112 Украина". 

    Смотрите также — Хороший асфальт на дороге не валяется: лучшие фотожабы на состояние трасс

    Напомним, в феврале президент Петр Порошенко заявлял, что в Украине в 2017 году построят более двух тысяч километров новых дорог.

    Кроме того, мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что намерен в течение четырех лет улучшить ситуацию с дорогами в столице. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Стрельба у британского парламента
    Теракт в Лондоне: автомобиль задавил людей на мосту
    Вячеслав Кириленко. Архивное фото
    Скандал на Евровидении: Украина не пустила участницу из РФ
    Нацбанк Украины
    "Геть з України". Атаки на банки РФ
    Министерство юстиции Украины
    Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия