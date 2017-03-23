Омелян: европейские дороги в Украине - 50 млрд грн в течение 5 лет

КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Чтобы в Украине дороги были европейского качества, необходимо выделять минимум 50 млрд грн в год в течение пяти лет, заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Для того, чтобы мы имели дороги европейского качества, нам нужно минимум 50 млрд в год в течение минимум пяти лет подряд. ВР сделала огромный шаг совместно с правительством вперед в 2016 году, приняв закон о дорожном фонде, одобрив закон о децентрализации "Укравтодора". В этом году мы пока не имеем дорожного фонда. 1 января 2018 года он вступает в действие, 50% всех активов от топлива будет направлено на этот фонд", – сказал Омелян в эфире телеканала "112 Украина".

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Напомним, в феврале президент Петр Порошенко заявлял, что в Украине в 2017 году построят более двух тысяч километров новых дорог.

Кроме того, мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что намерен в течение четырех лет улучшить ситуацию с дорогами в столице.