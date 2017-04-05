"Золотые" унитазы "Укрзализныци": миллион пишем, два в уме

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Туалеты по цене квартиры

"Укрзализныця" объявила тендер на закупку туалетов. Ведомство планирует закупить 250 комплектов стоимостью по 1,08 миллиона гривен каждый. Об этом сообщили "Наші гроші", ссылаясь на данные системы госзакупок ProZorro.

Согласно условиям тендера, обнародованным в системе ProZorro, за эти деньги планируется приобрести нерабочие, рабочие части туалета, экологические системы и монтажные детали.

Новость сразу вызвала весьма неоднозначные отзывы. Ведь если посчитать, то в долларовом эквиваленте стоимость одного туалета составляет $40 тысяч, а на один вагон, где два туалета, — $80 тысяч, что равно стоимости квартиры в новостройке в Киеве, или авто Toyota Camry Premium, отмечают пользователи сети.

Добавим, что участники тендера должны предложить туалеты, которые имеют "положительный опыт эксплуатации системы не менее 3 лет на железных дорогах Украины".

Реакция Омеляна

Министр инфраструктуры Владимир Омелян раскритиковал тендер на закупку туалетов для "Укрзализныци", назвав такую цену "необоснованной".

"Думаю, что "Укрзализныця" должна объяснить обществу, на чем формируется эта цена (цена закупки комплектов туалетов – Ред.), какова себестоимость этой продукции, почему эти лоты сформированы таким образом… У меня есть свое мнение. В то же время я не хочу, чтобы появилось очередное обвинение со стороны Кабмина в том, что я что-то передергиваю, пусть "Укрзализныця" объяснит. Считаю, что эта цена необоснованна", — заявил он.

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При этом министр подчеркнул, что в технической документации объявленного госкомпанией соответствующего тендера "скрывается много интересных вещей".

Планы-планы

Напомним, еще в ноябре 2016 года новоназначенный глава "Укрзализныци" Войцех Балчун признавался, что на предприятии с апреля технический дефолт: грязь и антисанитария в поездах, а на тендерах "накручивали" 1000%.

Однако, как отмечали в ведомстве, на 2017 год у "Укрзализныци" большие планы. В частности, планируется обновление пассажирского и грузового подвижного парка, закупка грузовых полувагонов, локомотивов, ремонт и модернизация ряда пассажирских вагонов.

В начале года "Укрзализныця" пыталась приобрести грузовые полувагоны, однако планы сорвались, так как украинские производители не захотели участвовать в тендерах ведомства из-за низких стартовых цен.

Сейчас вагонный парк УЗ составляет около 47 тысяч полувагонов из которых почти 90% подлежат списанию из-за превышения допустимого срока эксплуатации.

При этом уже в марте глава "Укрзализныци" Войцех Балчун заявил о планах поменять постельное белье и весь инвентарь в вагонах на современный из комфортных экологических материалов.

"Кусающиеся" одеяла и перьевые подушки будут отправлены в историю. Вчера на правлении утвердили новый порядок относительно постельного белья и другого инвентаря в поездах. Рассчитываем, что наш пассажир в ближайшей перспективе забудет о мятых, тяжелых, с комками ваты матрасах и сомнительного вида подушках", – писал Балчун у себя в Facebook.

Он заверял, что разительные перемены будут происходит, но не за один день, а постепенно.

"Избавляемся и от так называемых "вафельных полотенец" старого образца – вместо них будут махровые, которыми удобнее и приятнее пользоваться. Не обещаем, что разительные перемены произойдут за один день, но постепенно будет заменен весь инвентарь", – отмечал Балчун.

Умеют удивить

Впрочем, за последнее время украинцев уже не раз удивляли необычные покупки госведомств через систему ProZorro.

Так, в январе сети взбудоражила новость, что Сумская мэрия пыталась купить обезьяну-капуцина за 50 тысяч гривен. Впоследствии оказалось, что животное понадобилось для живого уголка для юннатов.

Тем временем, Управление делами аппарата ВР позаботилось о комфорте в гостинице "Киев" и закупило профессиональные ароматизаторы на 78 тысяч грн.

В отделе культуры и туризма одной из райадминистраций решили развлекать гостей иначе, купив бильярдный стол вместе со всеми атрибутами (киями, шарами, лампами и мелом). Ожидаемая стоимость закупки составляла 25 тыс. грн, но провести тендер не удалось из-за отсутствия предложений.

Коммунальное предприятие "Ритуальная служба" из Никополя Днепропетровской области провело тендер на 130 тыс. грн с "закупки по поиску информации о клиентах". "За оказанные услуги по настоящему договору заказчик уплачивает исполнителю 5 процентов от общей суммы реализованных ритуальных товаров и услуг клиентам (родным и близким умерших, информацию о которых предоставил исполнитель)", – говорилось в соглашении.

Среди самых странных госзакупок по ProZorro СМИ также называли детские игрушки, кресты и гробы.

Так, на 5,1 тыс. грн в Нацбанке приобрели 2 набора кубиков, экономические настольные игры, деловую игру "Крысиные бега-1" и логическую – "Танграм". В финрегуляторе объясняли, что этими играми заполнили детскую комнату.

В городском коммунальном предприятии "Коммунтранс" Константиновского горсовета по ProZorro приобрели гробы и кресты на 50 тыс. Грн.

В необычных лотах также оплата услуг бани на 1,5 млн гривен для военных Минобороны (при наличии своих комплексов), а также 20 млн гривен на 20 автогидроподьемников для главного сервисного центра МВД.

Напомним, с февраля 2015 года был запущен пилотный проект системы электронных госзакупок ProZorro, который должен был сделать закупки открытыми, прозрачными и доступными для всех.

По материалам из открытых источников интернет