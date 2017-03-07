"Укрзализныця" повысила зарплату сотрудникам на 25%

КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. "Укрзализныця" с 1 марта повысила на 25% часовые тарифные ставки и должностные оклады работникам, сохранив при этом доплаты, надбавки и другие выплаты, сообщает пресс-служба предприятия.

В частности, месячная тарифная ставка рабочего первого разряда основной деятельности "Укрзализныци" с 1 марта составит 2526 грн, Что на 505 грн больше, чем было до повышения, при этом увеличение должностных окладов и тарифных ставок не приведет к пересмотру структуры заработной платы.

Премирование работников будет осуществляться по показателям и в размерах, предусмотренных действующими положениями о премировании с учетом выполнения указанных в нем показателей.

В сообщении отмечается, что рост заработной платы зависит от многих факторов, в частности от часовой тарифной ставки (установленной в соответствии с разрядом) или должностного оклада, от надбавки за выслугу лет (стаж работы на железнодорожном транспорте), доплат за работу во вредных условиях труда, за работу в вечернее и ночное время, размера премии за выполнение показателей премирования и размера индексации, которая выплачивалась к повышению.