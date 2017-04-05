Не исключено. Политэксперты об отставке Кабмина и досрочных выборах

РИА Новости Украина

Вероятность отставки премьера Украины Владимира Гройсмана в ближайшее время не очень высока, однако некоторые политические силы попытаются выразить вотум недоверия действующему Кабмину, считают украинские эксперты.

Парламент Украины после избрания Гройсмана главой Кабмина одобрил программу деятельности правительства, которая в течение года делает невозможным его отставку. Таким образом, у действующего правительства до 14 апреля 2017 года действует "иммунитет": до этого времени у Рады нет никакой юридической возможности инициировать его отставку.

Согласно законодательству, правительство должно отчитаться перед парламентом о выполнении программы своей работы. Ранее сам Гройсман опроверг возможность отставки Кабмина в ближайшее время.

"Думаю, что вопрос об отставке правительства не будет реализован. На данный момент вероятность отставки этого правительства невысока, хотя риски, безусловно, есть. Сейчас в интересах президента, коалиции большинства депутатов сохранение относительной политической стабильности, которая и предусматривает продолжение работы правительства", — считает глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

При этом эксперт считает, что в Верховной Раде сейчас есть политические силы, которые заинтересованы в отставке правительства Гройсмана, так как это может спровоцировать досрочные парламентские выборы.

"Безусловно, противники Гройсмана и президента попытаются сконцентрироваться на том, чтобы в мае-начале июня попытаться выразить вотум недоверия этому правительству и, таким образом, спровоцировать политический кризис", — добавил эксперт.

По мнению заместителя директора агентства моделирования ситуаций Алексея Голобуцкого, вероятность отставки действующего Кабмина в ближайшее время низкая.

"Я не вижу в самом парламенте никакой возможности на данный момент для отставки правительства и для досрочных выборов, так как в Раде банально отсутствуют голоса. И внеочередные парламентские выборы, и автоматическая отставка правительства возможны только в связи с какими-то внешними обстоятельствами", — считает политолог, уточнив, что это могут быть уличные акции протеста "либо какой-то экономический коллапс, который развалит всю нашу государственную систему".

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Ранее премьер Украины Владимир Гройсман опроверг возможность отставки кабмина в ближайшее время, отметив, что "кто-то выдает желаемое за действительное".