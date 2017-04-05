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    Интервью

    Не исключено. Политэксперты об отставке Кабмина и досрочных выборах

    (обновлено: )14701
    Внеочередные парламентские выборы, и автоматическая отставка правительства возможны только в связи с какими-то внешними обстоятельствами, считает замдиректора агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий.
    Кабинет министров Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    Вероятность отставки премьера Украины Владимира Гройсмана в ближайшее время не очень высока, однако некоторые политические силы попытаются выразить вотум недоверия действующему Кабмину, считают украинские эксперты.

    Василий Горбаль
    УНИАН
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    Парламент Украины после избрания Гройсмана главой Кабмина одобрил программу деятельности правительства, которая в течение года делает невозможным его отставку. Таким образом, у действующего правительства до 14 апреля 2017 года действует "иммунитет": до этого времени у Рады нет никакой юридической возможности инициировать его отставку.

    Согласно законодательству, правительство должно отчитаться перед парламентом о выполнении программы своей работы. Ранее сам Гройсман опроверг возможность отставки Кабмина в ближайшее время.

    "Думаю, что вопрос об отставке правительства не будет реализован. На данный момент вероятность отставки этого правительства невысока, хотя риски, безусловно, есть. Сейчас в интересах президента, коалиции большинства депутатов сохранение относительной политической стабильности, которая и предусматривает продолжение работы правительства", — считает глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

    При этом эксперт считает, что в Верховной Раде сейчас есть политические силы, которые заинтересованы в отставке правительства Гройсмана, так как это может спровоцировать досрочные парламентские выборы.

    Гройсман сообщил, куда пойдет транш от МВФ. Видео
    112 Украина/Youtube
    Гройсман сообщил, куда пойдет транш МВФ

    "Безусловно, противники Гройсмана и президента попытаются сконцентрироваться на том, чтобы в мае-начале июня попытаться выразить вотум недоверия этому правительству и, таким образом, спровоцировать политический кризис", — добавил эксперт.

    По мнению заместителя директора агентства моделирования ситуаций Алексея Голобуцкого, вероятность отставки действующего Кабмина в ближайшее время низкая.

    "Я не вижу в самом парламенте никакой возможности на данный момент для отставки правительства и для досрочных выборов, так как в Раде банально отсутствуют голоса. И внеочередные парламентские выборы, и автоматическая отставка правительства возможны только в связи с какими-то внешними обстоятельствами", — считает политолог, уточнив, что это могут быть уличные акции протеста "либо какой-то экономический коллапс, который развалит всю нашу государственную систему".

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    Ранее премьер Украины Владимир Гройсман опроверг возможность отставки кабмина в ближайшее время, отметив, что "кто-то выдает желаемое за действительное".

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