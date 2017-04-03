Отмена абонплаты за газ. Гройсман похож на клоуна - Марунич

РИА Новости Украина

Премьер-министр Владимир Гройсман инициировал пересмотр внедренной с 1 апреля абонплаты за газ для населения. Об этом говорится в видео обращении, распространенном на странице главы правительства в соцсетях.

Премьер пояснил, что специально исследовал соответствующее решение Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, и его последствия для потребителей. И пришел к выводу, что раздвоение тарифа на плату за потребленный газ и абонентскую плату за факт наличия сетей существенно увеличивает расходы простых украинцев.

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"Только что я завершил совещание по этому поводу. Увеличение действительно есть и составляет в среднем в расчетах от 1,3 до 3 раз. Особенно это касается тех, кто живет в многоквартирных домах", — пояснил он. По мнению Гройсмана, это не является допустимым.

"Вот что мне представляется наиболее важным во всей этой истории с абонплатой за газ. Гройсман похож на клоуна, когда требует отменить ее. Ведь все документы, которыми руководствовалась НКРЭ, принимая данное решение, действовали давно. И методика расчета — постановление 236 от 25.02.16 г и Кодекс ГРС, в котором сидит злополучная норма о том, что без счетчика "для газової плити — за максимальною потужністю лічильника газу з типорозміром G-2.5". С космическим объемом потребления из расчета — 4 куба в час", — написал сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич на своей странице в Facebook.

Как подчеркнул эксперт, во всех без исключения документах указано, что принимались они на пути нашем в Европу, с учетом самого прогрессивного евроопыта.

"Т.е. власть все ПРЕКРАСНО знала. А теперь вот такое получается. Не зря говорил г-н Герасимов из БПП: "я вас уверяю, страна на правильном пути", — заключил Марунич.