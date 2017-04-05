Участники АТО и волонтеры организовывают митинг под Кабмином

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Участники боевых действия в Донбассе, а также частники волонтерского движения намерены в среду провести митинг под стенами Кабинета министров, сообщил один из организаторов мероприятия Дмитрий Резниченко.

"Публичный анонс ветеранского, волонтерского патриотического митинга под Кабинетом Министров Украины (который состоится 5 апреля в 10-00), главное требование которого — лишить государственного финансирования российских коллаборационистов и мошенников-псевдоветеранов, маскирующихся под "общественность", — говорится в сообщении, опубликованном в Facebook.

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Заседание правительство во главе с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом назначено на 11.00.

Напомним, в середине марта во время заседания Общественного совета при Минобороны участник АТО Дмитрий Резниченко разбил лицо главе совета генералу Виктору Палию. По словам волонтера Романа Синицына, Общественный совет занимается нецелевым использованием бюджетных средств.