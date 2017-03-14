Суд отказал "дочке" "Сбербанка" во взыскании с "Укрзализныци" $56 млн

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Украинской "дочке" "Сбербанка" отказано Хозяйственным судом Киева в удовлетворении иска о взыскании с компании "Укрзализныця" задолженности в размере 56 миллионов долларов, сообщила во вторник пресс-служба киевской прокуратуры.

Ранее украинская "дочка" "Сбербанка" обратилась в суд с требованием взыскать с "Укрзализныци" кредитную задолженность предприятия "Донецкие железные дороги", которое входило в состав "Укрзализныци", в размере около 56 миллионов долларов.

"По результатам судебного рассмотрения Хозяйственный суд города Киева согласился с доводами столичной прокуратуры и отказал банку в удовлетворении исковых требований… Столичная прокуратура не допустила безосновательное взыскание с "Укрзализныци" 1,5 миллиарда гривен ", — сообщила пресс-служба.

Ранее сообщалось, что центральный офис украинской "дочки" "Сбербанка" в Киеве во вторник не работает из-за блокирования его офиса, остальные отделения в стране работают в штатном режиме.