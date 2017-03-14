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    Суд отказал "дочке" "Сбербанка" во взыскании с "Укрзализныци" $56 млн

    (обновлено: )25607
    Сообщается, что Хозяйственный суд города Киева согласился с доводами столичной прокуратуры и отказал "дочке" "Сбербанка" в удовлетворении исковых требований, поэтому.
    Молоток судьи
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Украинской "дочке" "Сбербанка" отказано Хозяйственным судом Киева в удовлетворении иска о взыскании с компании "Укрзализныця" задолженности в размере 56 миллионов долларов, сообщила во вторник пресс-служба киевской прокуратуры.

    Руслан Бортник
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Ранее украинская "дочка" "Сбербанка" обратилась в суд с требованием взыскать с "Укрзализныци" кредитную задолженность предприятия "Донецкие железные дороги", которое входило в состав "Укрзализныци", в размере около 56 миллионов долларов.

    "По результатам судебного рассмотрения Хозяйственный суд города Киева согласился с доводами столичной прокуратуры и отказал банку в удовлетворении исковых требований… Столичная прокуратура не допустила безосновательное взыскание с "Укрзализныци" 1,5 миллиарда гривен ", — сообщила пресс-служба.

    Ранее сообщалось, что центральный офис украинской "дочки" "Сбербанка" в Киеве во вторник не работает из-за блокирования его офиса, остальные отделения в стране работают в штатном режиме.

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