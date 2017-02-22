"Укрзализныця" купит четыре скоростных поезда и запустит новые маршруты

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. "Укрзализныця" в 2017 году планирует расширить сеть скоростных маршрутов, а также закупить 4 новых скоростных поезда, написал на своей странице в Facebook глава компании Войцех Бальчун.

"Планируем развивать сеть скоростного движения, внедрять новые маршруты и увеличить интенсивность движения на уже существующих. Так, в 2017 году должны приобрести 4 межрегиональных скоростных поезда локомотивной тяги в вагонной комплектации”, — написал он.

По словам Балчуна, будет увеличена частота поездов в направлении Киев — Львов по новому маршруту через Винницу — Хмельницкий — Тернополь, также в направлении Киев — Харьков и Киев — Днепр — Запорожье (или Красноармейск). Кроме того, в летний период будут курсировать скоростные поезда Одесса — Днепр, Одесса — Львов и удлинен маршрут поезда Киев — Запорожье до Мелитополя.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что обнаружила поставку бракованных запчастей для подвижного состава железнодорожного транспорта "Укрзализныци" на 20 миллионов гривен (около 740 тысяч долларов).