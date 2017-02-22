наверх
22.02.201718:23
Курсы валют НБУ
  • EUR28.49- 0.20
  • USD27.04+ 0.02
Рубрики
Ещё
    Экономика

    "Укрзализныця" купит четыре скоростных поезда и запустит новые маршруты

    (обновлено: )12
    По словам Балчуна, будет увеличена частота поездов в направлении Киев - Львов по новому маршруту через Винницу - Хмельницкий - Тернополь, также в направлении Киев - Харьков и Киев - Днепр - Запорожье.
    Укрзализныця
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. "Укрзализныця" в 2017 году планирует расширить сеть скоростных маршрутов, а также закупить 4 новых скоростных поезда, написал на своей странице в Facebook глава компании Войцех Бальчун.

    Митинг профсоюза железнодорожников под зданием Укрзализныци
    Facebook ПАТ "Укрзализныця"
    Митинг профсоюза железнодорожников под зданием "Укрзализныци"

    "Планируем развивать сеть скоростного движения, внедрять новые маршруты и увеличить интенсивность движения на уже существующих. Так, в 2017 году должны приобрести 4 межрегиональных скоростных поезда локомотивной тяги в вагонной комплектации”, — написал он.

    По словам Балчуна, будет увеличена частота поездов в направлении Киев — Львов по новому маршруту через Винницу — Хмельницкий — Тернополь, также в направлении Киев — Харьков и Киев — Днепр — Запорожье (или Красноармейск). Кроме того, в летний период будут курсировать скоростные поезда Одесса — Днепр, Одесса — Львов и удлинен маршрут поезда Киев — Запорожье до Мелитополя.

    Напомним, ранее Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что обнаружила поставку бракованных запчастей для подвижного состава железнодорожного транспорта "Укрзализныци" на 20 миллионов гривен (около 740 тысяч долларов).

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Файеры и дымовые шашки под Верховной Радой во время Марша нацдостоинства
    Годовщина Майдана: митинги и столкновения
    Дмитрий Фирташ в суде в Вене
    Дело Фирташа. Задержание и экстрадиция
    Прекращение электроснабжения
    Блокада Донбасса и ЧП в энергетике
    "План Артеменко". Торговать территориями нельзя ни за какие деньги - Кравчук. Видео
    План Артеменко. "Коррупция Порошенко" и санкции против РФ