"Свидомые думали, я играл Путина". Коллега Воробей рассказал о поездке в Киев

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Российский актер Оскар Кучера, который вместе с Еленой Воробей направлялся в Киев для участия в представлении, подверг критике сотрудников Госпогранслужбы Украины.

Ранее власти отказали Воробей во въезде в Киев, где у артистки был запланирован спектакль. В Госпогранслужбе пояснили, что запрет на въезд на территорию Украины сроком на три года связан с тем, что актриса ранее посещала Крым.

По словам Кучеры, пограничники задержали его в связи с тем, что один из фильмов, в которых он играл главную роль, запрещен в Украине, а в этой киноленте актер якобы был в роли президента РФ Владимира Путина.

"Лену Воробей депортировали после 12 часов держания в аэропорту. Меня продержали на границе почти 6 часов без объяснения причины… Я не был в Крыму, но мне рассказали, что фильм "Французский шпион", в котором мне довелось сыграть главную роль, в Украине запрещён. Т. к., по мнению свидомых (укр. свiдомi от польск. Świadomi — "сознательные"; саркастическое прозвище украинских националистов — Ред.), я в нем играю самого Путина… смешно…", — написал актер на своей странице в социальной сети Facebook.

"Спектакль состоялся. Несмотря на то, что перед театром стояли хлопчики с плакатами "Кучера, Полицеймако (актер Михаил Полицеймако — Ред.) Геть!". Орали приходящим, что если вы туда пойдёте, то вы — предатели родины! А зритель проходил и посылал их… Мы играли без Лены Воробей, несмотря на то, что у неё одна из главных ролей", — написал Кучера.

Как сообщил артист в соцсети, в результате актеры решили исполнить роль Воробей за нее.

"Язык немеет, ладони мокрые, мы не понимали как оно пойдет… но тут в момент, когда Анна Невская должна была начать рассказывать сцену с Леной, на площадку выскочил Михаил Полицеймако в шапке Лены Воробей и начал импровизировать, изображая ее героиню! А дальше мы все подхватили эту игру и начали в свободное от своих выходов время выбегать в Лениной шапочке на сцену и играть за нее", — пояснил Кучера.

Он подчеркнул, что остался в восторге от украинских зрителей. "Спасибо, что никто не ушел! Полный зал и не аплодисменты, а овации!" — добавил артист.

Ранее Госпогранслужба Украины запретила въезд в страну сроком на три года российской певице Кристине Си, российскому рэперу L'One и российскому певцу Шуре (Александру Медведеву) из-за выступлений в Крыму. Общественная палата РФ заявила о намерении обратиться в Совет по правам человека ООН с просьбой дать публичную правовую оценку действиям украинских властей.

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Минкультуры Украины в августе 2015 года обнародовало "черный список" деятелей культуры из РФ, которые, по мнению украинских властей, "создают угрозу национальной безопасности" страны. В конце декабря 2015 года министерство внесло в перечень еще 43 человека. В целом список расширился до 83 персон. В числе артистов, попавших в список, Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Кабмин Украины в свою очередь принял решение, согласно которому Госкино больше не имеет права выдавать прокатные удостоверения на фильмы с участием актеров, попавших в список. Решение об аннулировании прокатных лицензий и выдаче лицензий по каждому конкретному фильму принимает Госкино.