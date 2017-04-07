Наезд грузовика на толпу. Видео с места трагедии в Стокгольме

"Полиция подтверждает, что трое погибли в результате предполагаемого теракта в центре города и восемь пострадали", — сообщает шведское ТВ со ссылкой на полицию.

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Как сообщало Радио Швеции со ссылкой на очевидцев, грузовой автомобиль на большой скорости врезался в гуляющих людей по главной пешеходной улице Стокгольма Дроттнинггатан и остановился только после того, как врезался в витрину магазина.

Шведская компания Spendrups заявила, что грузовик, на котором был совершен наезд на пешеходов в столице Швеции, был угнан ранее в пятницу.