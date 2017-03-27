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    Посол Украины выразил протест МИД Киргизии из-за поездки депутата в Крым

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    Украина - США - РФ: крымский вопрос (93)

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    Посол Украины в Киргизии Николай Дорошенко призвал уважать "суверенитет и территориальную целостность Украины", подчеркнув, что нарушители будут привлечены к ответственности согласно украинскому законодательству.
    Посол Украины в Киргизии Николай Дорошенко
    Facebook Николая Дорошенко

    КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Посол Украины в Киргизии Николай Дорошенко выразил протест МИД республики в связи с посещением Крыма киргизским депутатом.

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    "Сегодня выразил дипломатический протест МИД Кыргызской республики в связи с несогласованной с Украиной поездкой в Крым депутата Жогорку Кенеша (парламента), представителя Социал-демократической партии Кыргызстана (Марата Аскеровича) Аманкулова", — написал посол в понедельник на своей странице в Facebook.

    Он призвал уважать "суверенитет и территориальную целостность Украины", подчеркнув, что нарушители будут привлечены к ответственности согласно украинскому законодательству.

    Ранее МИД РФ заявил, что Москва удивлена заявлениями главы внешнеполитической службы ЕС в связи с трехлетней годовщиной вхождения Крыма в состав РФ, при этом отмечает, что принятие Европарламентом 16 марта резолюции "Об украинских политзаключенных в России и ситуации в Крыму" в очередной раз демонстрирует предвзятый подход в сфере прав человека.

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