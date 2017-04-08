Скромная Пасха. Как инфляция повлияла на кошельки украинцев

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина



Цены все вверх

По сравнению с прошлым годом стоимость пасхальной корзины выросла на 27% и в среднем составит 569 гривен, сообщает гендиректор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

"40% стоимости всей корзины — мясные изделия, а еще 22% — вино. В целом пасхальная корзинка подорожала на 27%. В 2016 году она стоила 449 грн, а в 2017 — уже 569 грн", — написал Дорошенко у себя в Facebook.

По его словам, это из расчёта, что в список продуктов пасхальной корзины вошли: 1 кг домашней буженины и колбасы, две бутылки вина "Кагор", кулич (0,5 кг), сливочное масло (200 г), "российский сыр" (500 г), хрен (250 г), соль, десять куриных яиц и пачка церковных свечей.

В целом, по словам экспертов, в лидерах подорожания оказались яйца, творог, сыр, колбаса и алкоголь, которые за год подскочили в цене на четверть. Цены за бутылку "Кагора" украинского производства колеблются в пределах 100 гривен.

Кроме того, подорожал и сам кулич. Как рассказали "Комсомольской правде в Украине" в "Киевхлебе", кулич (130 г) будет стоить 12 гривен, кулич (300 г) — от 17,88 до 35,76 гривен, а 0,5 кг — 27,06-40,80 гривен. Цены значительно выросли за два года. Для сравнения, в 2015 году кулич (130 г) стоил в районе 9,78 гривен.

Килограммовые обойдутся уже в среднем в 135-174 гривны. Самым дорогим окажется двухкилограммовый кулич — в районе 259,20 гривен.

Пасхальный кулич, приготовленный украинцами в домашних условиях, обойдется в среднем в 34 гривны, заявил директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

"Настоящая хозяйка никогда не пойдет покупать кулич в магазин — она его испечет сама. Поэтому стоимость кулича в 0,7 кг, исходя из традиционного рецепта, составит порядка 34 гривен", - цитирует Пендзина "ГолосUA".

Он отметил, что учитывалась стоимость необходимого количества муки, яиц, сахара, сливочного масла, изюма, дрожжей, лимона и украшений, покупка которых по отдельности и собственноручное приготовление кулича обойдется чуть дешевле, нежили покупка готовой выпечки.

Советуют не спешить

Однако гендиректор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко советует украинцам не спешить и не закупать продукты на Пасху впрок, так как цены могут упасть.

"Продукты, которые мы кладем в нашу пасхальную корзину, они как раз сейчас имеют тенденцию к снижению", — заявил он на пресс-конференции "ГолосUA".

По его словам, предыдущие 2,5 месяца основные продукты "корзины" повышались в цене, и только последние дни производители начали существенно (даже на четверть) снижать закупочные цены.

Как пояснил Дорошенко, подобная тенденция наблюдается на рынке мяса, яиц, молочных продуктов.

Причем, по словам эксперта, скидки от производителей еще не всегда отображаются на снижении цен на продукты в рознице — таким образом, уже, собственно, менеджмент торговых сетей пытается повысить доходы бизнеса, однако в ближайшую неделю цены в супермаркетах также должны пойти вниз.

Неоднозначные прогнозы

Однако в своем прогнозе цен некоторые продовольственные эксперты расходятся.

Так, директор украинской торговой ассоциации Игорь Кишко считает, что Пасха никак не повлияет на стоимость продуктов в торговых сетях и больших магазинах. Поэтому, планируя свой бюджет на 16 апреля, украинцы могут ориентироваться на нынешние цены.

"Единственное исключение — рынки и базары. Там будет увеличение, но в каких масштабах, сейчас сказать сложно", — цитирует его "Сегодня".

По прогнозам директора Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, ближе к маю стоит ожидать существенного удешевления овощной группы за счет появления продуктов нового урожая. По его словам, также стабилизируются цены на мясо, яйца и молокопродукты.

Однако экономист Александр Охрименко говорит, что без подорожания, например мяса, не обойтись. "Ближе к празднику поднимется в цене свинина — в зависимости от ее качества на 5-20 грн и будет стоить 85-140 грн за килограмм. Мясо птицы останется на нынешнем уровне — рост цен идет в основном из-за повышенного спроса, а, например, курятину украинцы к празднику покупают не так активно", — говорит эксперт.

Тем временем, коммерческий директор Retail Group, в управлении которой находятся торговые сети "Велмарт", "Велика Кишеня" и "ВК Експрес", Алексей Сериков предрекает в ближайшие несколько месяцев рост цен на мясо, хлебобулочные изделия, яйца, алкоголь и пиво, крупы и рыбу — замороженную и охлажденную.

По его словам, повышение цен на мясо ожидается на уровне 10%. Яйца, из-за приближающейся Пасхи и вновь открытого экспорта, подорожают на 15-25%. Хлебобулочные изделия вырастут в цене на 10-15%. Гречневая крупа подорожает на 20-25%, и более высокая цена будет держаться до нового урожая. Рыба замороженная, по прогнозам, станет дороже на 5-10%, а рыбу охлажденную ожидает подорожание до 20%.

Также, по прогнозам, с 1 апреля вырастут цены на алкогольную продукцию от поставщиков. Сообщается, что бутылка водки емкостью 0,5 литра будет стоить 69,90 гривен. Кроме водки в течение апреля-мая подорожает коньяк на 8-10%, а пиво еще на 10-15% на протяжении апреля и мая.

По материалам из открытых источников интернет