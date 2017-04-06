Цены на продукты показывают катастрофический рост

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина



Всё выше и выше

Цены на социально значимые продукты в Украине продолжают расти. Так, по словам экспертов, за март на 1-3% подорожали не только сыр, молочные продукты, но и мясо, хлеб, крупы.

Восемь позиций из так называемого "социального" списка подорожали более чем на 1%, заявил глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

В частности, значительно повысились цены на мягкий сыр — на 2,75 грн./кг, или 3% — до 90,6 грн., сметана стала дороже на 1,7 грн., или на 4% (43,8 грн.), свинина — на 1,5 грн., или на 2%, (76 грн./кг). При этом, по его словам, молочные продукты дорожают, даже несмотря на снижение стоимости сырья.

"Фермеры говорят о картельном сговоре переработчиков, но АМКУ пока не реагирует на эти обвинения", — пишет Дорошенко у себя в Facebook.

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Эксперты фиксируют подорожание белого и черного хлеба на 2%, или на 20 коп. Самый дешевый черный хлеб продается в Украине в среднем по 11,6 грн., а белый по 11,9 грн.

Мука и рис прибавили в цене по 20 коп/кг (те же 2%). Килограмм муки обойдется в 9,4 грн., а риса в 17,2 грн. Сахар повысился в цене на 1,5%, или на 25 коп — до 16,5 грн. за килограмм.

Некоторое падение цен наблюдается лишь на овощи и фрукты в связи с сезонностью.

По словам Дорошенко, также упали цены на куриные яйца (на 2,1 грн) до 12,6 грн за десяток, а также на 50 копеек подешевело сало (до 40,3 грн./кг).

Лук и капуста упали в цене на 15%, или на 60 коп и 4% и 15 коп/кг соответственно.

"Килограмм лука сейчас продается по 3,6 грн., а капусты по 4 грн. Незначительно подешевели морковь и свекла — на 5 копеек, или 1% и 1,5% соответственно. Морковь обойдется в 4,5 грн., а свекла в 4,2 грн", — пишет Дорошенко.

Неутешительные прогнозы

Однако прогнозы экспертов весьма неутешительные. В связи с ростом цен на продовольственные товары, топливо, повышением акциза на спиртную продукцию и приближением пасхальных праздников, эксперты прогнозируют дальнейшее подорожание продуктов в Украине в ближайшие месяцы в пределах 5–25%.

Коммерческий директор Retail Group, в управлении которой находятся торговые сети "Велмарт", "Велика Кишеня" и "ВК Експрес", Алексей Сериков предрекает в ближайшие несколько месяцев рост цен на мясо, хлебобулочные изделия, яйца, алкоголь и пиво, крупы и рыбу — замороженную и охлажденную.

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По его словам, повышение цен на мясо ожидается на уровне 10%. Яйца, из-за приближающейся Пасхи и вновь открытого экспорта, подорожают на 15–25%. Хлебобулочные изделия вырастут в цене на 10-15%. Гречневая крупа подорожает на 20–25%, и более высокая цена будет держаться до нового урожая. Рыба замороженная, по прогнозам, станет дороже на 5–10%, а рыбу охлажденную ожидает подорожание до 20%.

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Также по прогнозам с 1 апреля вырастут цены на алкогольную продукцию от поставщиков.

Сообщается, что бутылка водки емкостью 0,5 литра будет стоить 69,90 гривен. Кроме водки в течение апреля-мая подорожает коньяк на 8–10%, а пиво еще на 10–15% на протяжении апреля и мая.

По материалам из открытых источников интернет