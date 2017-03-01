Что дорожает? Все! Страшные цифры роста цен в Украине

Наталья Печорина, РИА Новости Украина

В течение девяти месяцев 2016 года в Украине открылось 324 сетевых продовольственных магазина, из них около 250 – новые, а остальные сменили вывеску после ребрендинга либо после поглощения. Это самые высокие показатели за последние шесть лет.

Сейчас в стране работают 120 крупных ритейлеров, более сорока увеличили количество своих магазинов по итогам трех кварталов прошлого года, некоторые из них были вынуждены уменьшить количество торговых площадок, однако большинство (52%) количество магазинов не меняли. Эксперты уверяют,что рынок продуктового ритейла ожидают дальнейшие трансформации.

Главным фактором роста цен на потребительские товары в 2016 году стало повышение стоимости жилищно-коммунальных услуг, констатировал экономист, эксперт "Экономического дискуссионного клуба" Игорь Гарбарук на пресс-конференции на тему: "Рынок продовольственного ритейла. Итоги и перспективы", которая состоялась в РИА Новости Украина.

"Инфляция в 2015 году была на уровне 43%, в 2016 – 12,4%… Если мы посмотрим по индексу потребительских цен, что стало причиной роста цен, то это, безусловно, рост услуг ЖКХ, 47% в этом показателе, и, безусловно, рост акцизов привел к увеличению цен на алкоголь и табачные изделия… Мы видим, что по нарастающему итогу за десять лет мы получили 372% инфляции. Мы видим, что 200% мы сделали за последние три года… Поэтому нужно что-то делать, чтобы инфляционные процессы были ниже", – сказал Гарбарук.

"По сравнению с 2015 годом, когда было ужасное падение товарооборота, оно составило 20%, и, особенно, с апрелем 2015 года, когда мы имели минус 25%… Мы можем говорить о том, что 4% роста товарооборота дает ряд 8 областей плюс город Киев, а наилучший показатель у Львовской области – это 8% роста товарооборота. На сегодняшний день соотношение 60 на 40 not food – food (непродовольственные – продовольственные товары) оно сохраняется, хотя некоторое падение в непищевом секторе объясняется тем, что есть больша нагрузка на потребителей по оплате жилищно-коммунальных услуг", – добавил эксперт.

По его словам, в продовольственном секторе ретейла представлены товары преимущественно украинского производства.

"На сегодня "празднуют" производители национальных товаров. Потому что доля национальных компаний в продуктовой группе составляет 85%, а в непродуктовой – всего 40%", – отметил Гарбарук.

"В области на сегодня есть ряд проблем, которые годами не решаются. Это, безусловно, реализация некачественной продукции и значительная часть теневого рынка", – сказал эксперт.

По оценке Ассоциации поставщиков торговых сетей Украины, в Украине за последние десять дней наиболее существенно подорожали картофель, сахар и белый хлеб. Эти выводы сделаны на основании анализа динамики цен на основные продукты питания за вторую декаду февраля – с 10 по 20 февраля 2017 года. При этом, цена на некоторые овощи хоть и продемонстрировала снижение, но качество таких овощей снизилось по причине порчи из-за холодов.