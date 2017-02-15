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    Роста цен на газ для населения не будет - Гройсман

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    Экономика Украины: гривна вниз - цены вверх (384)

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    Глава правительства посоветовал тем, кто заявляет о возможном росте цен на газ для населения на 40% с апреля, "ответственно работать" или "писать заявление на увольнение".
    Владимир Гройсман
    Сайт правительства Украины

    КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что никакого роста цен на природный газ для населения не будет.

    "Я не допущу никакого повышения тарифов на газ для потребностей населения. А те, кто заявляет о возможном росте цен на 40%, должны или ответственно работать, или писать заявление на увольнение", — цитирует Гройсмана пресс-служба правительства.

    Член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Ранее коммерческий директор компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко сообщил, что тарифы на газ для населения Украины могут вырасти с 1 апреля на 40% в случае выполнения требования МВФ об отмене госрегулирования цен. По его мнению, если госрегулирование по согласованию с МВФ продолжится, то тогда повышение цен возможно удастся отложить до октября. К этому времени "Нафтогаз" рассчитывает, что Стокгольмский арбитраж удовлетворит исковые требования к "Газпрому", и компания будет импортировать газ по цене "хаб минус", что позволит снизить вдвое оптовую цену для нужд населения.

    В Украине с 2014 года в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом происходило неоднократное повышение цены на газ для населения, в связи с чем росли тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Стоимость 1 тысячи кубометров "голубого топлива" для населения с 725 гривен в 2013 году выросла до 6,879 тысячи гривен в 2016 году, или в 9,5 раза.

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    Правительство в связи с этим запустило программу компенсации расходов на возросшие тарифы для малообеспеченных слоев населения за счет предоставления адресных субсидий.

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