Взрыв газа полностью разрушил жилой дом в Одесской области

КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. В поселке Доброслав Одесской области произошел мощный взрыв в жилом доме, сообщила поселковый голова Людмила Прокопечко.

"В Доброславе произошел взрыв в жилом доме на ул Мира, 31. Взрыв был такой силы, что от дома остались одни камни, а в соседнем доме повылетали стекла. По предварительным данным, взрыв произошел вследствие утечки бытового газа", — отметила сообщила Прокопченко на своей странице в в Facebook.

Facebook Людмилы Прокопечко Взрыв газа в жилом доме в Одесской области

По ее данным, на месте происшествия работают спасатели. На момент взрыва людей в здании не было. Сотрудники ГСЧС разбирают завалы и обследуют место происшествия.

Напомним, в конце января взрыв газа произошел в жилом доме в Сумах.