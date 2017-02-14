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    Взрыв газа полностью разрушил жилой дом в Одесской области

    (обновлено: )61
    Как сообщила поселковый голова Людмила Прокопечко, на момент взрыва людей в доме не было. На данный момент сотрудники ГСЧС разбирают завалы и обследуют место происшествия.
    Взрыв газа в жилом доме в Одесской области
    Facebook Людмилы Прокопечко

    КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. В поселке Доброслав Одесской области произошел мощный взрыв в жилом доме, сообщила поселковый голова Людмила Прокопечко.

    "В Доброславе произошел взрыв в жилом доме на ул Мира, 31. Взрыв был такой силы, что от дома остались одни камни, а в соседнем доме повылетали стекла. По предварительным данным, взрыв произошел вследствие утечки бытового газа", — отметила сообщила Прокопченко на своей странице в в Facebook.

    Facebook Людмилы Прокопечко
    Взрыв газа в жилом доме в Одесской области

    По ее данным, на месте происшествия работают спасатели. На момент взрыва людей в здании не было. Сотрудники ГСЧС разбирают завалы и обследуют место происшествия.

    Напомним, в конце января взрыв газа произошел в жилом доме в Сумах. 

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