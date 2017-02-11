В Запорожье в воинской части произошел взрыв, два человека ранены - СМИ

КИЕВ, 11 фев — РИА Новости Украина. При взрыве в воинской части в Токмакском районе в Запорожье пострадали двое военных. Об этом сообщил председатель независимого профсоюза работников скорой помощи Запорожья Анатолий Сидоренко.

По словам военных, взорвался тепловентилятор.

В результате пострадали двое военных 1967 и 1974 года рождения. Их с помощью военного транспорта доставили в Токмакскую центральную районную больницу. У обоих мужчин диагностированы закрытые черепно-мозговые травмы, передает УНН.

Причины и обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) во Львовской области сообщала, что во Львове в жилом доме произошел взрыв. Взрыв прогремел на улице Выговского.