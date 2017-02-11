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    Происшествия

    В Запорожье в воинской части произошел взрыв, два человека ранены - СМИ

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    Как сообщается, взорвался тепловентилятор. Пострадавших с помощью военного транспорта доставили в Токмакскую центральную районную больницу. Причины и обстоятельства происшествия выясняются.
    Нашивка на форме украинского военного
    Сергей Дивеев/Facebook

    КИЕВ, 11 фев — РИА Новости Украина. При взрыве в воинской части в Токмакском районе в Запорожье пострадали двое военных. Об этом сообщил председатель независимого профсоюза работников скорой помощи Запорожья Анатолий Сидоренко.

    Взрыв в жилом доме во Лвьове
    Канал ГУ ГСЧС во Лвьвоской области в Youtube
    Взрыв в жилом доме во Львове: кадры с места инцидента

    По словам военных, взорвался тепловентилятор.

    В результате пострадали двое военных 1967 и 1974 года рождения. Их с помощью военного транспорта доставили в Токмакскую центральную районную больницу. У обоих мужчин диагностированы закрытые черепно-мозговые травмы, передает УНН.

    Причины и обстоятельства происшествия выясняются.

    Ранее пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) во Львовской области сообщала, что во Львове в жилом доме произошел взрыв. Взрыв прогремел на улице Выговского.

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