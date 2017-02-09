Момент взрыва в парижском метро

Официальный представитель полиции заявил, что инцидент произошел из-за технической неисправности.

"Никакого взрыва. Это не теракт", — подчеркнул он.

"Произошел технический инцидент на шестой линии, было задымление. Рабочие находятся на месте происшествия. На участке линии движение было прервано", — подтвердил агентству представитель транспортной компании RATP.

Как сообщил в своем Twitter журналист Реми Бюзин, инцидент произошел на станции метро Place d'Italie.

Ране сообщалось, что в Париже в метро в северо-восточной части столицы вооруженный ножом мужчина совершил несколько нападений на пассажиров.