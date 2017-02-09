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    Момент взрыва в парижском метро

    (обновлено: )328
    Движение на шестой линии парижского метро было нарушено из-за короткого замыкания, в результате которого одна из станций оказалась задымлена. По данным полиции, инцидент произошел из-за технической неисправности. Два человека пострадали от отравления дымом.
    Dan Khazars, youtube

    Официальный представитель полиции заявил, что инцидент произошел из-за технической неисправности.

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    "Никакого взрыва. Это не теракт", — подчеркнул он.

    "Произошел технический инцидент на шестой линии, было задымление. Рабочие находятся на месте происшествия. На участке линии движение было прервано", — подтвердил агентству представитель транспортной компании RATP.

    Как сообщил в своем Twitter журналист Реми Бюзин, инцидент произошел на станции метро Place d'Italie. 

    Ране сообщалось, что в Париже в метро в северо-восточной части столицы вооруженный ножом мужчина совершил несколько нападений на пассажиров. 

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