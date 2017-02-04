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    Появилось видео взрыва автомобиля в центре Луганска

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    В субботу утром прогремел взрыв на одной из улиц в районе центра Луганска. Очевидцы сообщили, что был взорван внедорожник марки Toyota. Два находившихся в машине человека погибли.
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    Подорванный в субботу в Луганске автомобиль принадлежал начальнику управления народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики полковнику Олегу Анащенко, сообщили РИА Новости в пресс-службе народной милиции.

    "Взорвали машину начальника управления народной милиции ЛНР Олега Анащенко", — сообщили агентству в пресс-службе народной милиции.

    Собеседник агентства уточнил, что взрыв произошел в районе квартала Мирный.

    "В машине было два человека, оба погибли, по предварительным данным, одним из них был Анащенко", — добавил представитель ведомства.

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