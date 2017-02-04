Появилось видео взрыва автомобиля в центре Луганска

Подорванный в субботу в Луганске автомобиль принадлежал начальнику управления народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики полковнику Олегу Анащенко, сообщили РИА Новости в пресс-службе народной милиции.

"Взорвали машину начальника управления народной милиции ЛНР Олега Анащенко", — сообщили агентству в пресс-службе народной милиции.

Собеседник агентства уточнил, что взрыв произошел в районе квартала Мирный.

"В машине было два человека, оба погибли, по предварительным данным, одним из них был Анащенко", — добавил представитель ведомства.

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