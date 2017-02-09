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    Мощный взрыв и масштабный пожар на химзаводе в Валенсии

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    Сильный взрыв прогремел на химическом заводе по производству хлора в Валенсии в Испании, один человек доставлен в больницу с ожогами, сообщают местные СМИ.
    канал RT в YouTube

    По предварительной версии, взрыв прогремел на предприятии Indukern в Патерне, занимающемся производством хлора, когда один из сотрудников переливал химические продукты. Этот человек получил ожоги второй степени и был доставлен в больницу, сообщает Levante-EMV. Остальные сотрудники предприятия, около 20 человек, покинули здание. О других пострадавших пока данных нет.

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    AtoWarOnDonbass, youtube
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    Начался сильный пожар, произошло сильное задымление, прогремела уже серия взрывов. Дым виден за многие километры.

    На месте работают пожарные. Борьбе с огнем препятствует сильный ветер. Огонь перекинулся на соседние предприятия, расположенные в этом промышленном комплексе.

    Туннель, через который можно попасть на полигон, где находится завод, перекрыт. Местным жителям рекомендовано пока не выходить из домов. Занятия в школах, расположенных в этом районе, отменены, детям также запрещено покидать здания.

    Все, кто находился на ближайших предприятиях, расположенных на полигоне, эвакуированы.

    Ранее сообщалось, что на металлоплавильном заводе на северо-западе Турции прогремел взрыв. Жертвой ЧП стал один один рабочий, ещё 15 получили травмы различной степени тяжести.

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