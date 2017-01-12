На киевском заводе произошел взрыв, есть пострадавшие

ГСЧС в столице

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Взрыв и пожар произошли в четверг в одном из цехов столичного завода по ул. Северо-Сырецкая, 3, в результате инцидента пострадали два человека, сообщает пресс-служба ГСЧС в Киеве.

"В результате взрыва, по предварительным данным в печи для выращивания микрокристаллов кремния, возник пожар. Пожарные немедленно приступили к тушению", — говорится в сообщении.

ГСЧС в столице Взрыв на заводе "Квазар" в Киеве

Во время пожара пострадали два сотрудника завода, которых с ожогами передали бригаде скорой медицинской помощи.

Обстоятельства происшествия и причины взрыва установит следствие.

Ранее сообщалось о пожаре в спортивном клубе в Сумах.

Также сообщалось о взрыве в жилом доме в Одессе, при котором погиб экс-боец "Правого сектора".