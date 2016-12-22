В Италии произошел взрыв на военном заводе

КИЕВ, 22 дек – РИА Новости Украина. В четверг вечером в населенном пункте Байано-ди-Сполето произошел взрыв на военном заводе по производству боеприпасов, сообщает РИА Новости со ссылкой новостной телеканал RaiNews24.

По данным журналистов, в результате взрыва была серьезно ранена 24-летняя работница предприятия, которая была немедленно госпитализирована в исключительно тяжелом состоянии. На месте происшествия работают сотрудники пожарной службы и карабинеры.

Как сообщило Агентство оборонной промышленности Италии, в настоящее время компетентные органы проводят мероприятия по выяснению причин и динамики данного ЧП. Руководство военного завода заявило в этой связи, что готово предоставить всю необходимую информацию судебно-следственным органам.

Ранее сообщалось, что во вторник в Мексике произошел взрыв на рынке пиротехники в Мексике. Количество погибших составило 35 человек.