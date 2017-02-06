В жилом доме во Львове произошел взрыв

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КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Во Львове в жилом доме произошел взрыв, пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) во Львовской области.

Взрыв прогремел на улице на улице Выговского, 3а, к месту происшествия направлены пожарно-спасательные подразделения.

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По предварительным данным, пострадавших в результате взрыва нет. Детали происшествия выясняются правоохранительными органами.

Ранее сообщалось о мощном взрыве в жилом доме в Сумах.