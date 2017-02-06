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    Происшествия

    В жилом доме во Львове произошел взрыв

    (обновлено: )12620
    Взрыв прогремел на улице на улице Выговского, 3а. По предварительным данным, пострадавших в результате взрыва нет. Причины происшествия устанавливаются.
    Взрыв в жилом доме во Львове. Архивное фото
    Скриншот с Youtube

    КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Во Львове в жилом доме произошел взрыв, пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) во Львовской области. 

    Взрыв прогремел на улице на улице Выговского, 3а, к месту происшествия направлены пожарно-спасательные подразделения.

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    По предварительным данным, пострадавших в результате взрыва нет. Детали происшествия выясняются правоохранительными органами.

    Ранее сообщалось о мощном взрыве в жилом доме в Сумах. 

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