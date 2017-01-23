Взрыв произошел в жилом доме в Лондоне – СМИ

КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Взрыв произошел в жилом комплексе на востоке столицы Великобритании, пишет газета Telegraph.

К месту происшествия прибыли полиция, машина скорой помощи и не менее 60 пожарных. Сообщается, что пожарные тушат возгорание на нижнем этаже трехэтажного дома в районе Хорнчерч.

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Причина взрыва выясняется.

Ранее сообщалось, что взрыв произошел в пятницу в четырехэтажном доме в западном пригороде Парижа Булонь-Бийанкур. В результате взрыва были серьезно повреждены два этажа здания. На месте происшествия работают пожарные-спасатели. Эвакуированы три соседних здания.