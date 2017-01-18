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    Происшествия

    В жилом доме в Харькове произошел взрыв, есть жертвы

    (обновлено: )22102
    Сообщается, что житель квартиры вместе со своим товарищем распивали алкогольные напитки, а во время застолья гость увидел в руках друга гранату и, пытаясь ее забрать, выдернул чеку.
    Боевая граната. Архивное фото
    Нацполиция

    КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Граната взорвалась в жилом доме на улице Фейербаха в Харькове, в результате инцидента погиб человек, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в регионе.

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    "Правоохранители выяснили, что житель квартиры вместе со своим товарищем распивали алкогольные напитки. Во время застолья гость увидел в руках друга гранату и, пытаясь ее забрать, выдернул чеку. В результате произошел взрыв. Житель квартиры, 39-летний мужчина, погиб на месте. Его товарищ был доставлен в больницу с многочисленными осколочными ранениями", — говорится в сообщении.

    При осмотре квартиры было обнаружено 50 граммов дымного пороха и около 20 патронов. Предварительно установлено, что оба мужчины не были военнослужащими. Сейчас выясняется, с какой целью в квартире хранились боеприпасы.

    Следователем открыты уголовные производства по статьям 115 (умышленное убийство) и 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

    Обстоятельства происшествия устанавливаются.

    Ранее сообщалось о стрельбе в Олевске Житомирской области, в результате которой погиб один человек.

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